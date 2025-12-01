Gold Price Today: सोने ने प‍िछले द‍िनों आई नरमी के बाद अब फ‍िर से रफ्तार पकड़ ली है. दूसरी तरफ चांदी के रेट ने भी सोमवार सुबह-सुबह सबको चौंका द‍िया. चांदी ने पहली बार 1 लाख 78 हजार रुपये का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया, तो सोना भी 900 रुपये तक चमक गया. कमजोर अमेरिकी डॉलर, फेड रेट कट की उम्मीद और रुपया का रिकॉर्ड लो लेवल ये तीनों ही कारण गोल्‍ड में तेजी का कारण बन रहे हैं. लेकिन एक्‍सपर्ट की तरफ से चेताया जा रहा है क‍ि इस हफ्ते उतार-चढ़ाव बना रहेगा. अब शादी का सीजन चलने के कारण आप भी सोच रहे होंगे क‍ि अभी सोने की खरीद करनी चाह‍िए या इंतजार करें. आइए जानते हैं-

चांदी की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग

MCX पर सोमवार सुबह ट्रेडिंग शुरू होते ही रेट का धमाका देखा गया. फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स 1,30,383 रुपये पर खुला. सोना प‍िछले बंद भाव 1,29,504 से 879 रुपये ऊपर खुला. मार्च सिल्वर फ्यूचर्स ने तो कमाल कर दिया, यह 1,78,620 रुपये प्रत‍ि क‍िलो तक पहुंच गई. यानी इसमें 3,639 रुपये की जबरदस्त छलांग देखी गई. पिछले शुक्रवार को सोना 1.44% और चांदी 5.42% चढ़ी थी. गोल्ड पांच हफ्ते के हाई लेवल पर और चांदी ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. ग्‍लोबल मार्केट में सिल्वर ने भी 57.59 डॉलर प्रत‍ि औंस का नया रिकॉर्ड बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

फेड की तरफ से रेट कट की उम्मीद

सोने में तेजी के तीन बड़े कारण देखे जा रहे हैं. पहला कारण कमजोर डॉलर और रुपये में ग‍िरावट, दूसरा कारण फेड की तरफ से रेट कट की उम्मीद है, इस तेजी का पूरा क्रेडिट इसे जाता है. इसके अलावा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया. लेक‍िन एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि CME डेटा सेंटर में ट्रेडिंग रुकने पर सेफ-हेवन खरीदारी बढ़ी. लेकिन रूस-यूक्रेन शांति वार्ता की खबरों से गोल्‍ड में मुनाफावसूली भी हुई, जिससे सोने में हल्‍की गिरावट आई है.

सोने-चांदी में उठा-पटक जारी रहेगी

जानकारों का कहना है क‍ि डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट और फेड पॉलिसी मीटिंग के कारण सोने-चांदी में उठा-पटक जारी रहेगी. इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड के 4,000 डॉलर प्रत‍ि औंस और सिल्वर 52.40 डॉलर से ऊपर टिके रहने की उम्मीद है. लेकिन कोई चौंकाने वाला फैसला आया तो तेजी या गिरावट दोनों ही संभव है. ज्वेलर्स का कहना है क‍ि शादी के सीजन में दुकानों पर भीड़ है, लेकिन रिकॉर्ड भाव पर लोग सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं. काफी लोग ETF या फ्यूचर्स की तरफ मुड़ गए हैं.

चांदी लॉन्ग टर्म में भी रहेगी सुपरस्‍टार?

एक्सपर्ट्स का मानना है क‍ि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये सोने से बेहतर रिटर्न दे सकती है. फेड यद‍ि रेट कट करता है तो दोनों में और तेजी आएगी. लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा. ऐसे में यद‍ि आप शादी के लि‍ए गोल्‍ड लेने का प्‍लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करने से आपको सही रेट म‍िल सकता है.