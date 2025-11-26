Advertisement
सोना-चांदी में तेजी का स‍िलस‍िला जारी, आज बढ़कर कहां पहुंच गया 10 ग्राम का रेट

स्पॉट मार्केट में मजबूत मांग और अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर बढ़ती उम्मीद से दोनों ही धातुओं की कीमत में मंगलवार को एक प्रत‍िशत से ज्‍यादा की बढ़त रही. 

Nov 26, 2025, 03:34 PM IST
सोना-चांदी में तेजी का स‍िलस‍िला जारी, आज बढ़कर कहां पहुंच गया 10 ग्राम का रेट

Gold Silver Price: सोना-चांदी के दाम में बुधवार के कारोबारी दिन भी तेजी का स‍िलस‍िला जारी रहा. शुरुआती कारोबार में कीमती धातुओं के रेट में 0.50 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. स्पॉट मार्केट में मजबूत मांग और अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर बढ़ती उम्मीद से दोनों ही धातुओं की कीमत में मंगलवार को एक प्रत‍िशत से ज्‍यादा की बढ़त रही. एमसीएक्स (MCX) पर शुरुआती कारोबार में सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.50 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,25,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थीं. वहीं, चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.91 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,57,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.

इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी

एनालिस्ट ने कहा, 'रुपये में गोल्ड के लिए सपोर्ट लेवल 1,24,350 रुपये-1,23,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. वहीं, सिल्वर के लिए सपोर्ट लेवल 1,54,850 रुपये-1,53,600 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है और रेजिस्टेंस 1,57,110 रुपये-1,58,000 रुपये प्रति किलो पर है.' लेटेस्ट यूएस इकोनॉमिक डेटा ने डॉलर को कमजोर किया और अगले महीने फेड के ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत किया जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग दो हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं.

एक हफ्ते का सबसे निचला लेवल रहा
वहीं, डॉलर इंडेक्स 99.60 स्तर के आसपास फिसल गया, जो कि इसका एक हफ्ते का सबसे निचला स्तर रहा और सोना अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए आकर्षक बन गया. इस बीच, बेंचमार्क 10-ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड पिछले सेशन में एक महीने के निचले स्तर पर के आसपास रही. अमेरिका से मिले ताजा आर्थिक संकेतों ने आशावाद को बढ़ाया. इस वर्ष सितंबर में रिटेल सेल्स मात्र 0.2 प्रतिशत बढ़ी, जो कि इससे पिछले महीने अगस्त में 0.6 प्रतिशत की तेजी से बढ़ी थी. 

