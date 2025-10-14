Advertisement
trendingNow12961893
Hindi Newsबिजनेस

सोने की भी 'बाप' न‍िकली चांदी, एक ही झटके में 33000 रुपये की तेजी; चढ़कर कहां पहुंचा रेट?

Gold Price Today: शाद‍ियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने और चांदी के रेट में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. यही हाल रहा तो आने वाले समय में इसके दाम में और तेजी देखी जा सकती है. चांदी के रेट को लेकर एक्‍सपर्ट की तरफ से बड़े दावे क‍िये जा रहे हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने की भी 'बाप' न‍िकली चांदी, एक ही झटके में 33000 रुपये की तेजी; चढ़कर कहां पहुंचा रेट?

Gold and Silver Rates Today, October 14: सोने और चांदी की कीमत में तेजी का स‍िलस‍िला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों कीमती धातुओं का रेट चढ़कर जहां पहुंच गया है, सुनकर एक बार तो यकीन नहीं होता. हफ्ते के दूसरे कारोबारी द‍िन मंगलवार को सोना स्थिर रहा लेक‍िन चांदी ने तेजी का नया रिकॉर्ड बना द‍िया. ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता और त्योहारों की मांग से कीमत में तेजी बनी हुई है. मुंबई में 24 कैरेट गोल्‍ड प्रत‍ि 10 ग्राम 1,25,410 रुपये और 22 कैरेट 1,14,960 रुपये पर पहुंच गया. चांदी का रेट चढ़कर 1,89,000 रुपये पर पहुंच गया. एक द‍िन में ही चांदी में 4,000 रुपये की तेजी देखी गई. एक हफ्ते के दौरान चांदी का रेट 33,000 रुपये क‍िलो तक चढ़ गया है.

आज के सोने और चांदी के दाम

24 कैरेट और 22 कैरेट एमसीएक्स पर 5 दिसंबर 2025 एक्सपायरी वाला गोल्‍ड फ्यूचर्स 1.57% ऊपर 1,26,589 रुपये प्रति 10 ग्राम. चांदी फ्यूचर्स 4.70% चढ़कर 1,61,910 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. 24 कैरेट गोल्‍ड प्रति ग्राम औसतन 12,868 रुपये और 22 कैरेट का प्रत‍ि ग्राम रेट चढ़कर 11,795 रुपये पर पहुंच गया. इन द‍िनों त्‍योहारों के कारण खरीदारी बढ़ी हुई है. आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के रेट-

Add Zee News as a Preferred Source

> मुंबई में सोना 1,25,410 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.
> दिल्ली में सोना 1,25,800 रुपये और चांदी 1,89,500 रुपये.
> कोलकाता में सोना 1,25,300 रुपये और चांदी 1,88,800 रुपये.
> चेन्‍नई में सोना 1,25,600 रुपये और चांदी 1,89,200 रुपये.
> बेंगलुरु में सोना 1,25,500 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.
> हैदराबाद में सोना 1,25,700 रुपये और चांदी 1,89,100 रुपये.
> अहमदाबाद में सोना 1,25,200 रुपये और चांदी 1,88,900 रुपये.
> केरल में सोना 1,28,680 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.

लगातार क्‍यों चढ़ रहा गोल्‍ड का रेट?
भारत में सोने के दाम ग्‍लोबल मार्केट, इम्‍पोर्ट ड्यूटी, टैक्स और डॉलर-रुपया एक्‍सचेंज रेट से तय होता है. सोना सांस्कृतिक और वित्तीय रूप से अहम है. शादियां-त्योहारों में इसकी जमकर खरीदारी की जाती है. इंटरनेशनल मार्केट में यूएस स्पॉट गोल्ड 1.27% ऊपर 4164.21 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2% बढ़कर 53.02 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग