Gold and Silver Rates Today, October 14: सोने और चांदी की कीमत में तेजी का स‍िलस‍िला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों कीमती धातुओं का रेट चढ़कर जहां पहुंच गया है, सुनकर एक बार तो यकीन नहीं होता. हफ्ते के दूसरे कारोबारी द‍िन मंगलवार को सोना स्थिर रहा लेक‍िन चांदी ने तेजी का नया रिकॉर्ड बना द‍िया. ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता और त्योहारों की मांग से कीमत में तेजी बनी हुई है. मुंबई में 24 कैरेट गोल्‍ड प्रत‍ि 10 ग्राम 1,25,410 रुपये और 22 कैरेट 1,14,960 रुपये पर पहुंच गया. चांदी का रेट चढ़कर 1,89,000 रुपये पर पहुंच गया. एक द‍िन में ही चांदी में 4,000 रुपये की तेजी देखी गई. एक हफ्ते के दौरान चांदी का रेट 33,000 रुपये क‍िलो तक चढ़ गया है.

आज के सोने और चांदी के दाम

24 कैरेट और 22 कैरेट एमसीएक्स पर 5 दिसंबर 2025 एक्सपायरी वाला गोल्‍ड फ्यूचर्स 1.57% ऊपर 1,26,589 रुपये प्रति 10 ग्राम. चांदी फ्यूचर्स 4.70% चढ़कर 1,61,910 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. 24 कैरेट गोल्‍ड प्रति ग्राम औसतन 12,868 रुपये और 22 कैरेट का प्रत‍ि ग्राम रेट चढ़कर 11,795 रुपये पर पहुंच गया. इन द‍िनों त्‍योहारों के कारण खरीदारी बढ़ी हुई है. आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के रेट-

> मुंबई में सोना 1,25,410 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.

> दिल्ली में सोना 1,25,800 रुपये और चांदी 1,89,500 रुपये.

> कोलकाता में सोना 1,25,300 रुपये और चांदी 1,88,800 रुपये.

> चेन्‍नई में सोना 1,25,600 रुपये और चांदी 1,89,200 रुपये.

> बेंगलुरु में सोना 1,25,500 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.

> हैदराबाद में सोना 1,25,700 रुपये और चांदी 1,89,100 रुपये.

> अहमदाबाद में सोना 1,25,200 रुपये और चांदी 1,88,900 रुपये.

> केरल में सोना 1,28,680 रुपये और चांदी 1,89,000 रुपये.

लगातार क्‍यों चढ़ रहा गोल्‍ड का रेट?

भारत में सोने के दाम ग्‍लोबल मार्केट, इम्‍पोर्ट ड्यूटी, टैक्स और डॉलर-रुपया एक्‍सचेंज रेट से तय होता है. सोना सांस्कृतिक और वित्तीय रूप से अहम है. शादियां-त्योहारों में इसकी जमकर खरीदारी की जाती है. इंटरनेशनल मार्केट में यूएस स्पॉट गोल्ड 1.27% ऊपर 4164.21 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2% बढ़कर 53.02 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.