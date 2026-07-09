Donald Trump on Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया कि दोनों देशों के बीच लागू किया गया अंतरिम समझौता 'पूरी तरह खत्म' हो गया है. इसके बाद सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई थी और यह इंटरनेशनल मार्केट में गिरकर 4,067.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर सैन्य हमले भी किये. अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई में ईरान के एक दमकलकर्मी की मौत हो गई. इस कार्रवाई के बीच सोने की कीमत में और गिरावट आने की उम्मीद थी. लेकिन आज सुबह सोने और चांदी दोनों में ही रिकवरी देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोना 7.60 डॉलर चढ़कर 4,090 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, चांदी भी 58.77 डॉलर प्रति औंस पर देखी गई.
इससे पहले ग्लोबल मार्केट में बुधवार को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद सोना धड़ाम हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए हुआ अंतरिम समझौता अब 'पूरी तरह खत्म' हो चुका है. ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत में अचानक उछाल आया था, वहीं महंगाई बढ़ने की चिंता ने भी जोर पकड़ लिया. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) 0.9 फीसदी गिरकर 4,067.39 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था. जुलाई महीने में यह सोने का सबसे निचला लेवल रहा. अगस्त डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा भी 1.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,082.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ.
बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमत में बुधवार को आई गिरावट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव है. दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की संभावना खत्म होने से निवेशकों में डर का माहौल है. इस जियो-पॉलिटिकल टेंशन के कारण सोने सहित दुनियाभर की रिस्क एसेट में बिकवाली देखने को मिली है. खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. ईरान का दावा है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान का यह कदम अमेरिकी सेना की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर हुए हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई के बाद आया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कड़ा रुख किये जाने के बाद इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से बुधवार शाम को जारी किये गए रेट में गिरावट देखी गई. IBJA की तरफ से बुधवार शाम को जारी रेट में सोना करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया. IBJA के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 1900 रुपये के करीब टूटकर 142350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान 22 कैरेट वाला सोना गिरकर 130393 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड 106763 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. चांदी की बात करें तो यह गिरकर 221550 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की पिछली बैठक के मिनट्स से साफ हुआ है कि अधिकारी बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं. फेड को डर है कि महंगाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए ब्याज दर में जल्द और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है. जून में हुई मीटिंग के दौरान कुछ सदस्य तो तुरंत ब्याज दर बढ़ाने के पक्षधर थे. सितंबर में अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना 62 से बढ़कर 69 फीसदी हो गई है. इस कड़े रुख को देखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने साल 2026 के लिए सोने के औसत अनुमान को 14 फीसदी घटाकर 4,360 डॉलर कर दिया है.