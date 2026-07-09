Donald Trump on Iran War: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव फ‍िर से बढ़ गया है. इस बीच अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप की तरफ से बयान द‍िया गया क‍ि दोनों देशों के बीच लागू क‍िया गया अंतरिम समझौता 'पूरी तरह खत्म' हो गया है. इसके बाद सोने की कीमत में बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी और यह इंटरनेशनल मार्केट में ग‍िरकर 4,067.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. ट्रंप के बयान के बाद अमेर‍िका ने ईरान के कई ठ‍िकानों पर सैन्‍य हमले भी क‍िये. अमेर‍िका की तरफ से की गई कार्रवाई में ईरान के एक दमकलकर्मी की मौत हो गई. इस कार्रवाई के बीच सोने की कीमत में और ग‍िरावट आने की उम्‍मीद थी. लेक‍िन आज सुबह सोने और चांदी दोनों में ही र‍िकवरी देखी जा रही है. कॉमेक्‍स पर सोना 7.60 डॉलर चढ़कर 4,090 प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. वहीं, चांदी भी 58.77 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखी गई.