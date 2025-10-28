Gold-Silver Price Today: द‍िवाली से सोने और चांदी के रेट में आई ग‍िरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. पहले तेजी के र‍िकॉर्ड के बाद अब गोल्‍ड और स‍िल्‍वर के रेट तेजी से नीचे जा रहे हैं. मंगलवार को सोने का रेट ग‍िरकर 1.18 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 3,034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये हो गई है. इससे पहले सोने की कीमत 1,21,077 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

सोने-चांदी की कीमत में ग‍िरावट से लोगों को राहत

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपये पर पहुंच गई, जो कि इससे पहले 1,10,907 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. 18 कैरेट वाले गोल्‍ड का रेट प्रत‍ि 10 ग्राम कम होकर 88,532 रुपये पर पहुंच गया. यह पहले 90,809 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई है. चांदी की कीमत 3,135 रुपये घटकर 1,41,896 रुपये प्रति किलो हो गई, जो कि पहले 1,45,031 रुपये प्रति किलो थी.

आईबीजेए की तरफ से दो बार जारी की जाती है र‍िपोर्ट

आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार- दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे- कीमतें जारी की जाती हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट हुई है. सोने का 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का रेट 1.87 प्रतिशत कम होकर 1,18,700 रुपये हो गया है. चांदी का 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का रेट 0.74 प्रतिशत कम होकर 1,42,301 रुपये थी.

ट्रेड डील पर बातचीत से नीचे आ रहा सोना

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने के कारण सोने को लेकर सेंटीमेंट फिर से न‍िगेट‍िव हो गया है. निवेशकों का अब फोकस फेड के ब्याज दरों पर निर्णय को लेकर है. उन्होंने आगे कहा कि सोना पर दबाव बना हुआ है और इसका सपोर्ट 1,16,500 रुपए से लेकर 1,18,000 रुपए के बीच और रुकावट का स्तर 1,21,000 रुपए से लेकर 1,22,000 रुपए के बीच में है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 1.98 प्रतिशत कम होकर 3,939 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 46.53 डॉलर प्रति औंस पर ट्रंड कर रहा. (IANS)