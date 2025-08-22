5 द‍िन ग‍िरने के बाद लगातार दो द‍िन से चढ़ रहा सोना-चांदी, आज यहां पहुंचा 10 ग्राम का रेट
Gold-Silver Price Today: प‍िछले पांच द‍िन से भले ही सोने और चांदी की कीमत में ग‍िरावट देखने को म‍िल रही थी. लेक‍िन अब प‍िछले दो द‍िन से दोनों ही कीमती धातुओं में ग‍िरावट देखी जा रही है. आइए जानते हैं सोना और चांदी चढ़कर कहां पहुंचा? 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:27 PM IST
Gold Silver Price: पांच द‍िन सोने और चांदी की कीमत में ग‍िरावट आने के बाद अब दोनों कीमती धातुओं में प‍िछले दो द‍िन से तेजी देखी जा रही है. गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी लगातार दूसरे द‍िन सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शु्क्रवार शाम को जारी कीमतों की ल‍िस्‍ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत 211 रुपये बढ़कर 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. यह कीमत प‍िछले गुरुवार को 99,147 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम दर्ज की गई थी.

द‍िन में दो बार अपडेट होती हैं सोने और चांदी की कीमत

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,012 रुपये हो गई है, यह पहले 90,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 74,519 रुपये हो गया है, जो कि पहले 74,360 रुपये प्रति 10 ग्राम था. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से सोने और चांदी की कीमत को दिन में दो बार सुबह और शाम के समय अपडेट किया जाता है. चांदी की कीमत 1,216 रुपये बढ़कर 1,13,906 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,12,690 रुपये प्रति किलो थी.

यह भी पढ़ें: पांच द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में आई तेजी, चढ़कर क‍ितने रुपये पर पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड

वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमत में आई ग‍िरावट
हालांकि, वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.18 प्रतिशत कम होकर 99,260 रुपये और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.18 प्रतिशत कम होकर 1,13,498 रुपये थी. इंटरनेशनल लेवल पर भी सोने और चांदी की कीमत में कमजोरी देखने को म‍िली. कॉमैक्स पर सोना करीब 0.41 प्रतिशत कम होकर 3,367 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.77 प्रतिशत गिरकर 37.79 डॉलर प्रति औंस पर थी.

सोने की कीमतें पूरे हफ्ते एक दायरे में रहीं
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें पूरे हफ्ते एक दायरे में थी, लेकिन कॉमैक्स में गोल्ड 3,400 डॉलर प्रति औंस से नीचे आने और रुपए के मजबूत प्रदर्शन के कारण घरेलू कीमतों में 800 रुपए की गिरावट देखी गई है. गिरावट के बावजूद सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी मोर्चे पर सोने के लिए सपोर्ट 98,500 रुपए से लेकर 98,000 रुपए के बीच है, जबकि रुकावट का स्तर 1,01,500 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए के बीच मौजूद है.

यह भी पढ़ें: लगातार पांचवें द‍िन ग‍िरा सोने का रेट, कहां तक टूटेगा गोल्‍ड? चांदी 2400 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,196 रुपए या 30.45 प्रतिशत बढ़कर 99,358 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 27,889 रुपए या 32.42 प्रतिशत बढ़कर 1,13,906 रुपए पर पहुंच गया है. (इनपुट IANS से भी) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold priceSilver price

