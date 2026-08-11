Gold Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच भले ही समझौते की उम्‍मीद बेपटरी हो रही है. लेक‍िन इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. व‍िदेशी और घरेलू बाजार में सोने-चांदी की चमक एक बार फ‍िर से बढ़ गई है. अमेरिका के महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशकों की सतर्कता के दम पर सोना दो महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. मंगलवार सुबह सोना 60 डॉलर प्रत‍ि औंस की जबरदस्‍त तेजी के साथ 4480 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को लेकर आगे की रणनीत‍ि क्‍या होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए दुनियाभर की नजरें अब जारी होने वाले सीपीआई (CPI) पर टिकी हुई हैं.