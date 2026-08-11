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ग‍िरावट के दौर से बाहर न‍िकला सोना? अमेर‍िका में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले जबरदस्‍त तेजी; चेक करें 24 K का रेट

Gold Silver Price: अमेर‍िका और ईरान की अन‍िश्‍च‍ितता के बीच प‍िछले द‍िनों ग‍िरकर 3900 डॉलर प्रत‍ि औंस पर तक पहुंचा सोना फ‍िर से रफ्तार पकड़ने लगा है. मंगलवार को इसके दाम में इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्‍त तेजी देखी गई और यह चढ़कर 4480 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:02 AM IST
ग‍िरावट के दौर से बाहर न‍िकला सोना? अमेर‍िका में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले जबरदस्‍त तेजी; चेक करें 24 K का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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