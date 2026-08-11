Gold Price: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही समझौते की उम्मीद बेपटरी हो रही है. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. विदेशी और घरेलू बाजार में सोने-चांदी की चमक एक बार फिर से बढ़ गई है. अमेरिका के महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशकों की सतर्कता के दम पर सोना दो महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. मंगलवार सुबह सोना 60 डॉलर प्रति औंस की जबरदस्त तेजी के साथ 4480 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए दुनियाभर की नजरें अब जारी होने वाले सीपीआई (CPI) पर टिकी हुई हैं.
सोने-चांदी के बाजार में आए इस हालिया उछाल से उन निवेशकों को राहत मिली है, जो पिछले कुछ महीने से पीली धातु की कीमत में चल रही गिरावट को लेकर चिंतित थे. सोमवार को गोल्ड के दाम ने जब 100 दिन के मूविंग एवरेज को पार किया तो बाजार में बड़े लेवल पर तकनीकी खरीदारी शुरू हो गई. पिछले दिनों निचले लेवल पर निवेशकों की तरफ से की गई खरीदारी और खास तौर पर चीन में सोना बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में बढ़े निवेश ने इस तेजी को सपोर्ट किया है.
बाजार के जानकारों का कहना है कि मार्च के बाद से गिरावट के दौर में फंसा सोना अब बाहर निकलता दिखाई दे रहा है. गिरावट से निकलकर सोने के अब नई तेजी की तरफ जाने की उम्मीद है. खास बात यह है कि क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम और मजबूत डॉलर के बावजूद सोने में तेजी आ रही है. इन दिनों दुनियाभर की निगाह बुधवार को जारी होने वाले अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर हैं. एक सर्वे के अनुसार पिछले महीने की 0.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद जुलाई में सीपीआई में 0.1 प्रतिशत का मामूली इजाफे की संभावना है.
पिछले दिनों आए कमजोर जॉब आंकड़ों के बाद यदि महंगाई दर में नियंत्रण में रहती है तो इससे फेड रिजर्व की चिंताएं कम हो सकती हैं. यदि क्रूड के बढ़ते दाम महंगाई पर दबाव डालते हैं तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना है. ब्याज दर का बढ़ना आमतौर पर बिना ब्याज वाली संपत्ति जैसे सोने के लिए सही नहीं है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जियो- पॉलिटिकल टेंशन का असर भी ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर देखा जा सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर रखी गई कड़ी शर्तों के कारण होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने और महीनों से चले आ रहे संघर्ष के नरम पड़ने की संभावना कम हो गई है. दूसरी तरफ फेड अधिकारियों का मानना है कि महंगाई को 2 प्रतिशत के टारगेट तक लाने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है.
इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बावजूद सोमवार को घरेलू बाजार में गिरावट देखी गई. हालांकि, सुबह के कारोबारी सत्र में इसमें तेजी देखी गई और शाम के समय यह गिरकर बंद हुआ था. पिछले हफ्ते से लेकर अब तक सोना घरेलू बाजार में 8000 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ गया है. इसके अलावा चांदी भी 15000 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रही है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से सोमवार शाम को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना करीब 150641 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव चढ़कर 137987 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 112981 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. चांदी की बात करें तो यह 231373 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)