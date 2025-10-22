Gold and Silver Price Today: अक्‍टूबर महीने की शुरुआत में सोने और चांदी दोनों की ही कीमत ने नई ऊंचाई पर पहुंचकर र‍िकॉर्ड बनाया. ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद दोनों कीमती धातुओं में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है. ग्‍लोबल मार्केट में बुधवार को सोना 2.9 प्रतिशत तक लुढ़क गया और प्रति औंस कीमत टूटकर 4,004 डॉलर पर आ गई. इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमत में 6.3 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई. यह 12 साल के दौरान एक द‍िन में आई सबसे बड़ी ग‍िरावट थी. चांदी भी 2 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 47.6 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. सोमवार को इसमें 7 प्रतिशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई थी.

प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के कारण आ रही ग‍िरावट

सोने और चांदी में अचानक आई यह गिरावट निवेशकों के प्रॉफ‍िट बुक‍िंग करने के कारण हुई है. महीनों की रैली के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफ‍िट बुक‍िंग की. केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरर ने ब्लूमबर्ग को बताया क‍ि ट्रेडर्स को ऊंची कीमत पर प्रॉफ‍िट बुक करने का लालच हो रहा है, इतनी बड़ी ग‍िरावट गोल्‍ड मार्केट में पहले कभी नहीं देखी गईं. एमसीएक्स (MCX) दिवाली- प्रतिपदा के कारण बंद है. ग्‍लोबल गिरावट का असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ा है. ऐसे में 23 अक्टूबर को ट्रेडिंग शुरू होने पर गोल्‍ड और स‍िल्‍वर दोनों के फ्यूचर्स कमजोर ओपनिंग से ट्रेड कर सकते हैं.

ग्‍लोबल दवाब से टूटेगा सोना-चांदी

दिसंबर सोना फ्यूचर्स एमसीएक्स (MCX) पर 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. यह पिछले बंद से 271 रुपये (0.21) प्रतिशत नीचे है. चांदी फ्यूचर्स 1,50,000 रुपये प्रति किलो पर हैं, जो 327 रुपये कम है. आज सुबह 22 कैरेट गोल्‍ड 1,17,581 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,50,320 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड हो रही है. लेकिन ग्‍लोबल दवाब से 23 अक्‍टूबर (गुरुवार) को और गिरावट की संभावना है. सोने-चांदी में यह गिरावट ऐतिहासिक रैली के बाद आई है. सोमवार को सोना 4,381 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था. इस साल 56 प्रतिशत तक चढ़ चुका है.

सोने की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?

सोने में यह तेजी सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से आ रही है. निवेशक सितंबर का अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा का इंतजार कर रहे हैं. कुछ जानकार अगले हफ्ते 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती और दिसंबर में फ‍िर से कटौती की उम्मीद कर रहे हैं. जानकारों का कहना है क‍ि शॉर्ट टर्म में प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के कारण गिरावट आने के बावजूद मध्यम अवधि में सोना-चांदी मजबूत बना रह सकता है. महीनों की तेज के बाद इस तरह का करेक्‍शन सामान्‍य है.