Advertisement
trendingNow12971678
Hindi Newsबिजनेस

सोने और चांदी में कल आएगी सबसे बड़ी ग‍िरावट! ग्‍लोबल मार्केट में क्रैश होने के बाद मंडराया खतरा

Gold Price Crash: भारत में एमसीएक्स (MCX) दिवाली- प्रतिपदा के कारण बंद है. यही कारण है क‍ि आज दुन‍ियाभर में आई गिरावट का असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ा है. ऐसे में 23 अक्टूबर को ट्रेडिंग शुरू होने पर गोल्‍ड और स‍िल्‍वर दोनों के फ्यूचर्स कमजोर ओपनिंग से ट्रेड कर सकते हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने और चांदी में कल आएगी सबसे बड़ी ग‍िरावट! ग्‍लोबल मार्केट में क्रैश होने के बाद मंडराया खतरा

Gold and Silver Price Today: अक्‍टूबर महीने की शुरुआत में सोने और चांदी दोनों की ही कीमत ने नई ऊंचाई पर पहुंचकर र‍िकॉर्ड बनाया. ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद दोनों कीमती धातुओं में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है. ग्‍लोबल मार्केट में बुधवार को सोना 2.9 प्रतिशत तक लुढ़क गया और प्रति औंस कीमत टूटकर 4,004 डॉलर पर आ गई. इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमत में 6.3 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई. यह 12 साल के दौरान एक द‍िन में आई सबसे बड़ी ग‍िरावट थी. चांदी भी 2 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 47.6 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. सोमवार को इसमें 7 प्रतिशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई थी.

प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के कारण आ रही ग‍िरावट

सोने और चांदी में अचानक आई यह गिरावट निवेशकों के प्रॉफ‍िट बुक‍िंग करने के कारण हुई है. महीनों की रैली के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफ‍िट बुक‍िंग की. केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरर ने ब्लूमबर्ग को बताया क‍ि ट्रेडर्स को ऊंची कीमत पर प्रॉफ‍िट बुक करने का लालच हो रहा है, इतनी बड़ी ग‍िरावट गोल्‍ड मार्केट में पहले कभी नहीं देखी गईं. एमसीएक्स (MCX) दिवाली- प्रतिपदा के कारण बंद है. ग्‍लोबल गिरावट का असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ा है. ऐसे में 23 अक्टूबर को ट्रेडिंग शुरू होने पर गोल्‍ड और स‍िल्‍वर दोनों के फ्यूचर्स कमजोर ओपनिंग से ट्रेड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्‍लोबल दवाब से टूटेगा सोना-चांदी
दिसंबर सोना फ्यूचर्स एमसीएक्स (MCX) पर 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. यह पिछले बंद से 271 रुपये (0.21) प्रतिशत नीचे है. चांदी फ्यूचर्स 1,50,000 रुपये प्रति किलो पर हैं, जो 327 रुपये कम है. आज सुबह 22 कैरेट गोल्‍ड 1,17,581 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,50,320 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड हो रही है. लेकिन ग्‍लोबल दवाब से 23 अक्‍टूबर (गुरुवार) को और गिरावट की संभावना है. सोने-चांदी में यह गिरावट ऐतिहासिक रैली के बाद आई है. सोमवार को सोना 4,381 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था. इस साल 56 प्रतिशत तक चढ़ चुका है.

सोने की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?
सोने में यह तेजी सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से आ रही है. निवेशक सितंबर का अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा का इंतजार कर रहे हैं. कुछ जानकार अगले हफ्ते 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती और दिसंबर में फ‍िर से कटौती की उम्मीद कर रहे हैं. जानकारों का कहना है क‍ि शॉर्ट टर्म में प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के कारण गिरावट आने के बावजूद मध्यम अवधि में सोना-चांदी मजबूत बना रह सकता है. महीनों की तेज के बाद इस तरह का करेक्‍शन सामान्‍य है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा