Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्लोबल संकेतों के दम पर सोने में लौटी तेजी, सोना 1.48 लाख के पार; चांदी भी मजबूत

कमोडिटी बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों फेड चेयर केविन वॉर्श की बैंकॉक में की गई टिप्पणी के बाद अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना 20 प्रतिशत कम हो गई है. इससे बाजार को राहत मिली और सोने-चांदी के दाम को सपोर्ट मिला है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 19, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 03:24 PM IST
ग्लोबल संकेतों के दम पर सोने में लौटी तेजी, सोना 1.48 लाख के पार; चांदी भी मजबूत

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बनबसा खेल को बढ़ावा, धामी ने बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों की रखी नींव
2
3
4
5