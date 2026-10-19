ग्लोबल संकेतों के दम पर सोने में लौटी तेजी, सोना 1.48 लाख के पार; चांदी भी मजबूत

Gold and Silver Price: ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशंका में कमी आने के बाद शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी गई. एमसीएक्स (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 461 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,379 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सोना 581 रुपये उछलकर 1,48,499 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्रा-डे हाई लेवल तक पहुंच गया. वहीं इसका इंट्रा-डे लोअर लेवल 1,48,120 रुपये रहा. यह पिछले बंद लेवल से 200 रुपये ज्यादा था.
इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी वायदा 826 रुपए या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,12,013 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. पिछले सत्र में यह 2,11,187 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. कारोबार के दौरान चांदी 1,563 रुपए या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 2,12,750 रुपए प्रति किलोग्राम के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंची. वहीं इसका निचला स्तर 2,11,634 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. दिन की शुरुआत में सोना और चांदी के वायदा कॉन्ट्रैक्ट क्रमशः 1,48,397 रुपए और 2,12,319 रुपए के स्तर पर खुले थे.
कमोडिटी बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, शुक्रवार को फेड चेयर केविन वॉर्श की बैंकॉक में की गई टिप्पणियों के बाद अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना 20 प्रतिशत से नीचे आ गई, जिससे बाजार को राहत मिली और कीमती धातुओं को समर्थन मिला. हालांकि, उन्होंने कहा कि महंगाई के मजबूत आंकड़े, खासकर पिछले साढ़े चार वर्षों में उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में सबसे तेज मासिक बढ़ोतरी, दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना को अभी भी जीवित रखे हुए हैं. ऐसे में 27-28 अक्टूबर को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक बाजार के लिए अगला बड़ा संकेतक होगी.
जानकारों के अनुसार, एमसीएक्स सोने के लिए तत्काल प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) 1,48,600 रुपए के स्तर पर है. इसके बाद 1,50,000 रुपए से 1,50,700 रुपए का दायरा महत्वपूर्ण प्रतिरोध माना जा रहा है. वहीं निचले स्तर पर 1,48,000 रुपए पहला समर्थन (सपोर्ट) है, जिसके बाद 1,45,300 रुपए से 1,46,000 रुपए और फिर 1,43,000 रुपए से 1,43,700 रुपए का लेवल अहम माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स गोल्ड लगभग 4,185 डॉलर के स्तर पर खुला और 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,200 डॉलर के करीब पहुंच गया. वहीं कॉमैक्स सिल्वर 57.15 डॉलर के स्तर पर खुला और 0.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.80 डॉलर के करीब पहुंच गया, जिससे चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रहा.
विशेषज्ञों का कहना है कि रुपए में मजबूती आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई तेजी का पूरा लाभ घरेलू बाजार को नहीं मिल पा रहा है. एमसीएक्स चांदी के लिए तत्काल प्रतिरोध 2,14,000 रुपए से 2,15,000 रुपए के दायरे में माना जा रहा है, जिसने शुक्रवार को चांदी की तेजी को सीमित किया था. इसके बाद 2,19,000 रुपए से 2,20,000 रुपए का स्तर अगला बड़ा प्रतिरोध हो सकता है. वहीं चांदी के लिए तत्काल समर्थन 2,07,000 रुपए से 2,08,000 रुपए के बीच है, जबकि अगला मजबूत समर्थन 2,00,000 रुपए से 2,02,000 रुपए के स्तर पर देखा जा रहा है.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)