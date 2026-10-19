ग्लोबल संकेतों के दम पर सोने में लौटी तेजी, सोना 1.48 लाख के पार; चांदी भी मजबूत

जानकारों के अनुसार, एमसीएक्स सोने के लिए तत्काल प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) 1,48,600 रुपए के स्तर पर है. इसके बाद 1,50,000 रुपए से 1,50,700 रुपए का दायरा महत्वपूर्ण प्रतिरोध माना जा रहा है. वहीं निचले स्तर पर 1,48,000 रुपए पहला समर्थन (सपोर्ट) है, जिसके बाद 1,45,300 रुपए से 1,46,000 रुपए और फिर 1,43,000 रुपए से 1,43,700 रुपए का लेवल अहम माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स गोल्ड लगभग 4,185 डॉलर के स्तर पर खुला और 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,200 डॉलर के करीब पहुंच गया. वहीं कॉमैक्स सिल्वर 57.15 डॉलर के स्तर पर खुला और 0.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.80 डॉलर के करीब पहुंच गया, जिससे चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रहा.