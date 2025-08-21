पांच द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में आई तेजी, चढ़कर क‍ितने रुपये पर पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड
Advertisement
trendingNow12891286
Hindi Newsबिजनेस

पांच द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में आई तेजी, चढ़कर क‍ितने रुपये पर पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमत में प‍िछले पांच द‍िन से ग‍िरावट देखी जा रही थी. लेक‍िन गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान दोनों कीमती धातुओं के रेट एक बार फ‍िर से चढ़ गए. ऐसे सस्‍ते सोने का इंतजार करने वालों में बेचैनी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पांच द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में आई तेजी, चढ़कर क‍ितने रुपये पर पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड

Gold and Silver Price Today: रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने की आहट के बाद प‍िछले पांच द‍िन से सोने की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही थी. लेक‍िन गुरुवार को सोने में पांच द‍िन की ग‍िरावट थम गई. दोनों की कीमती धातुओं सोने और चांदी में गुरुवार को तेजी देखी गई. इस कारण से सोने की कीमत एक बार फिर से 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चली गई. वहीं, चांदी का दाम भी 1.12 लाख रुपये प्रति किलो से ज्‍यादा हो गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम को जारी की गई कीमतों के अनुसार बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 201 रुपये बढ़कर 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 98,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. 

18 कैरेट का दाम बढ़कर 74,360 रुपये पर पहुंचा

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 90,819 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 74,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बढ़त देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 1,496 रुपये बढ़कर 1,12,690 रुपए प्रति किलो हो गया है. आईबीजेए (IBJA) की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है. एमसीएक्स (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला कारोबार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लगातार पांचवें द‍िन ग‍िरा सोने का रेट, कहां तक टूटेगा गोल्‍ड? चांदी 2400 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती

सोने और चांदी की कीमत में मिलाजुला कारोबार
गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.04 प्रतिशत गिरकर 99,263 रुपए पर था. वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.05 प्रतिशत बढ़कर 1,12,609 रुपए हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला कारोबार हुआ. सोने की कीमत 0.17 प्रतिशत कम होकर 3,382 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.11 प्रतिशत बढ़कर 37.81 डॉलर प्रति औंस पर है.

यह भी पढ़ें: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना-चांदी धड़ाम, खुशी से कूद पड़े ज्‍वैलरी खरीदने वाले

सोने की कीमत एक रेंज में बनी हुई
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमत एक रेंज में बनी हुई है. इसकी वजह जैक्सन होल में अमेरिकी फेड प्रमुख के भाषण से पहले निवेशकों का सर्तक रहना है. कॉमैक्स पर गोल्ड 3,338 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में 99,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है. तकनीकी मोर्चे पर गोल्ड के लिए सपोर्ट 98,500 रुपये और रुकावट का स्तर 1,00,000 रुपए के पास है.

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से 22,985 रुपये या 30.17 प्रतिशत बढ़कर 99,147 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपये प्रति किलो से 26,673 रुपए या 31.00 प्रतिशत बढ़कर 1,12,690 रुपये पर पहुंच गया है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
;