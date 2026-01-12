Advertisement
Gold-Silver Price Today : महंगा हुआ सोना-चांदी, नए शिखर पर पहुंचे दाम, दिल्ली, मुंबई..में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Price : भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल ट्रेंड, लोकल डिमांड और बदलते करेंसी रेट से प्रभावित होती हैं. सोना और चांदी जैसी कीमती मेटल भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:32 PM IST
Gold-Silver Price Today :  आज यानी 12 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 2,883 रुपये बढ़कर 1,40,005 रुपये हो गई है. कल यानी 11 जनवरी को ये 1,37,122 रुपये/10 ग्राम थी. वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 14,475 रुपये बढ़कर 2,57,283 रुपये हो गई है. कल यानी 11 जनवरी को इसकी कीमत 2,42,808 रुपये प्रति किलोग्राम थी. 

भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल ट्रेंड, लोकल डिमांड और बदलते करेंसी रेट से प्रभावित होती हैं. सोना और चांदी जैसी कीमती मेटल भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खासकर त्योहारों और शादियों के दौरान. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के मकसद से भी ये बहुत जरूरी ऑप्शन है. गोल्ड में 2026 में निवेशकों को लगभग 2.50% का रिटर्न मिला है. कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुतबिक, सोने की दर तेजी के ट्रेंड में है क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है. 

अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दरें?

IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वैलर का मार्जिन शामिल नहीं है. इसलिए, अलग-अलग शहरों में दरें अलग-अलग हैं. इन दरों का इस्तेमाल RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दरें तय करने के लिए करता है. कई बैंक इसका इस्तेमाल गोल्ड लोन की दरें तय करने के लिए करते हैं.

2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई

पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत में 57,033 रुपये (75%) की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसंबर 2024 को 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 76,162 रुपये थी. ये 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 1,33,195 रुपये हो गई.

चांदी की कीमतें 

इस दौरान चांदी की कीमत भी 1,44,403 रुपये (167%) बढ़ गई है. 31 दिसंबर 2024 को एक किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी. ये 2025 के आखिरी दिन बढ़कर 2,30,420 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी.

दिल्ली में सोने की कीमतें

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,636 रुपये प्रति ग्राम है

दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,501 रुपये प्रति ग्राम है            

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम

सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण

  • कमजोर डॉलर: अमेरिकी ब्याज दरों में कमी से डॉलर कमजोर हुआ और सोने को रखने की लागत कम हो गई, जिससे खरीदारी बढ़ी है.

  • जियो-पॉलिटिकल संकट: रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं.

  • सेंट्रल बैंक: चीन जैसे देश अपने सेंट्रल बैंकों में सोना जमा कर रहे हैं. पूरे साल में 900 टन से अधिक सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं.

चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण

  • इंडस्ट्रियल डिमांड: सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EVs में भारी इस्तेमाल के कारण चांदी अब सिर्फ गहनों के लिए नहीं रही. ये एक जरूरी कच्चा माल बन गई है.

  • ट्रंप के टैरिफ का डर: अमेरिकी कंपनियां चांदी का बड़ा स्टॉक जमा कर रही हैं और वैश्विक सप्लाई में कमी के कारण कीमतें बढ़ गई हैं.

  • मैन्युफैक्चरर में जल्दबाजी: प्रोडक्शन में रुकावट के डर से हर कोई पहले से ही खरीद रहा है. यही वजह है कि आने वाले महीनों में भी यह तेजी जारी रहेगी.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Gold-Silver price today

