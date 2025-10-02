Advertisement
क्यों लगातार चमक रहा है सोना-चांदी का बाजार? क्या अभी खरीदना सही मौका है?

MCX पर सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी ने निवेशकों को बड़ा फायदा दिया है. ये तेजी अभी और जारी रह सकती है. हालांकि, शार्ट टर्म में उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी चमक और ज्यादा दमदार दिख रही है.

Oct 02, 2025
Gold-Silver Price Hike: इंडियन मार्केट्स में सोने-चांदी की चमक लगातार बढ़ती ही जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 1,45,715 रुपये के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. वहीं सोना भी 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के टॉप लेवल को छू चुका है. ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर है बता दें सोना-चांदी हमेशा सेफ निवेश माने जाते हैं.

आखिर ऐसा क्या हुआ?

आखिर ऐसा क्या हुआ, जो सोना रफ्तार का दूसरा नाम बन गया? समझना मुश्किल है कि दोनों में किसकी रफ्तार ज्यादा तेज है. हम आपको गोल्ड की मौजूदा उड़ान की वजहें बताएंगे. लेकिन उससे पहले पिछले कुछ सालों में 1 अक्टूबर के दिन सोने की कीमत को देख लेते हैं. इससे आपको और अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि आखिर हम गोल्ड के रफ्तार की तुलना फॉर्मूला-1 रेस से क्यों कर रहे हैं?

1 अक्टूबर 2025 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,17,800 थी. जबकि ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 1 अक्टूबर 2024 को सोने की कीमत प्रति दस ग्राम ₹77,380 थी. वहीं, 1 अक्टूबर 2023 को ₹58,200 /10 gm,  1 अक्टूबर 2022 को ₹50,300 /10 gm और 1 अक्टूबर 2015 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत  ₹25,753 थी. यानी साफ शब्दों में कहें तो, पिछले 10 सालों में सोने की कीमत लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. हर साल सोने की कीमत धीरे-धीरे बढ़ती रही, लेकिन 2025 में यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.

क्यों बढ़ रही हैं सोना और चांदी की कीमतें

  • डॉलर की कमजोरी से गोल्ड की मांग बढ़ना.
  • जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता.
  • निवेशकों का सुरक्षित ऑप्शन तलाशना.
  • विदेशी बाजारों में मजबूत खरीदारी.

क्या है अंतरराष्ट्रीय मार्केट का हाल

 

  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोना और चांदी मजबूत बने हुए हैं.
  • सोना डॉलर के मुकाबले ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है.
  • चांदी भी औंस स्तर पर तेजी दिखा रही है.
