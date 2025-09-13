सोने में 5700 और चांदी में 3600 रुपये की तेजी, एक्‍सपर्ट से जान‍िए-आगे कैसी रहेगी गोल्‍ड की चाल?
Gold-Silver Price Today: इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार हफ्ते के आख‍िरी कारोबारी द‍िन शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्‍ड 10 ग्राम के हिसाब से 1,09,707 रुपये पर बंद हुआ. यह सोमवार के 1,08,037 रुपये के लेवल से 1,670 रुपये की तेज बढ़त है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:24 PM IST
Gold and Silver Price: सोने और चांदी की कीमत में तेजी का स‍िलस‍िला जारी है. इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमत में लगातार तेजी से दोनों कीमती धातुओं के रेट नए र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. अमेरिकी टैरिफ की चिंता और बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के कारण सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत रही. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार हफ्ते के आख‍िरी कारोबारी द‍िन शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्‍ड 10 ग्राम के हिसाब से 1,09,707 रुपये पर बंद हुआ. यह सोमवार के 1,08,037 रुपये के लेवल से 1,670 रुपये की तेज बढ़त है. पूरे स‍ितंबर महीने के दौरान सोने की कीमत एक लाख रुपये से ऊपर बनी रही. 1 सितंबर को इसकी कीमत 1,04,075 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर थी.

एक हफ्ते में 5000 रुपये से ज्‍यादा की तेजी

इस तरह 10 द‍िन के दौरान सोने की कीमत में 5000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम से भी ज्‍यादा की तेजी आई है. 22 कैरेट सोना भी चढ़कर हफ्ते के आख‍िर में 1,00,492 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह सोमवार के 98,962 रुपये से ज्यादा है. ग्‍लोबल मार्केट में भी सोना मजबूत रहा. कॉमेक्स पर सोना 3,680.7 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. जानकारों का कहना है क‍ि सोने में यह तेजी अमेरिकी टैरिफ, कमजोर ग्‍लोबल इकोनॉमी और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के कारण आ रही है. भारत में न‍िवेशकों के लिए यह सोने को अस्थिरता के समय सुरक्षित संपत्ति के रूप में मजबूत बनाता है.

यह भी पढ़ें: एक द‍िन की सुस्‍ती के बाद सोने में फ‍िर लौटी तेजी, चांदी ने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचकर बनाया र‍िकॉर्ड

सवा लाख के पार पहुंची चांदी
चांदी में भी सोने की तरह तेजी देखी जा रही है और यह भी हफ्ते के आख‍िर में 1 किलो के लिए 1,28,008 रुपये पर बंद हुई. सोमवार को चांदी का रेट 1,24,413 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर था, जो क‍ि हफ्ते के आख‍िर में 3,595 रुपये चढ़कर 1,28,008 रुपये पर पहुंच गई. इस महीने चांदी की कीमत 1.20 लाख रुपये के ऊपर बनी रही. फ्यूचर्स में भी सोना मजबूत रहा. 3 अक्टूबर को ड‍िलीवरी वाले सोने का कॉन्‍ट्रैक्‍ट 1,09,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए.

इजरायल-ईरान व‍िवाद से भी सोने की तरफ रुख बढ़ा
ग्‍लोबल संकेतों ने इस ट्रेंड को और मजबूत किया. अमेरिकी टैरिफ और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन जैसे इजरायल-ईरान व‍िवाद ने न‍िवेशकों को सोने और चांदी की तरफ धकेला. एलकेजी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा क‍ि सोना 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,09,350 रुपये पर रहा, क्योंकि कॉमेक्स पर यह 3,647 डॉलर पर मजबूत था. फेड की तरफ से अगले हफ्ते ब्याज दर कटौती की उम्मीद अमेर‍िकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी. ओवरबॉट स्थिति के बावजूद टैर‍िफ अन‍िश्‍च‍ितता और डॉलर से हटने की थीम से सोना प्रीमियम पर है.

जानकारों की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि न‍िकट भविष्य में सोने में तेजी का स‍िलस‍िला जारी रह सकता है. लगातार ज‍ियो- पॉल‍िट‍िकल र‍िस्‍क, कमजोर ग्‍लोबल इकोनॉमी और टैरिफ चिंताएं समर्थन देंगी. सेंट्रल बैंक और निवेशक मांग मजबूत रहेगी. भारत में यह बढ़त निवेशकों को सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. हालांकि, फेड के फैसलों से उतार-चढ़ाव आ सकता है. 

;