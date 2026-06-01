Gold-Silver Price Today: मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सस्ता हुआ सोना, जानें अपने शहर का रेट?

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Gold-Silver Price Today : मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, चांदी के भाव लगभग स्थिर बने रहे. MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.67% गिरकर ₹1,59,600 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी वायदा ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम पर लगभग स्थिर रही. डॉलर इंडेक्स में करीब 0.20% की बढ़ोतरी हुई. इससे अन्य मुद्राओं में खरीदारी करने वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो गया. इसके अलावा अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इससे वैश्विक महंगाई और मौद्रिक सख्ती की चिंताएं बढ़ गई हैं.
मुंबई
24 कैरेट सोना: ₹1,59,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,218 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,66,760 प्रति किलोग्राम
नई दिल्ली
24 कैरेट सोना: ₹1,59,230 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,45,961 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,66,300 प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु
24 कैरेट सोना: ₹1,59,640 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,337 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,66,970 प्रति किलोग्राम
कोलकाता
24 कैरेट सोना: ₹1,59,300 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,025 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,66,410 प्रति किलोग्राम
हैदराबाद
24 कैरेट सोना: ₹1,59,760 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,447 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,67,190 प्रति किलोग्राम
चेन्नई
24 कैरेट सोना: ₹1,59,970 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,639 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,67,540 प्रति किलोग्राम
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान संबंधों, वैश्विक तेल कीमतों और डॉलर की चाल पर बनी हुई है. इन कारकों का आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है.
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