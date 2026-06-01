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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सस्ता हुआ सोना, जानें अपने शहर का रेट?

Gold-Silver Price Today: मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सस्ता हुआ सोना, जानें अपने शहर का रेट?

MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.67% गिरकर ₹1,59,600 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी वायदा ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम पर लगभग स्थिर रही. डॉलर इंडेक्स में करीब 0.20% की बढ़ोतरी हुई. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:19 PM IST
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Gold-Silver Price Today : मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, चांदी के भाव लगभग स्थिर बने रहे. MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.67% गिरकर ₹1,59,600 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी वायदा ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम पर लगभग स्थिर रही. डॉलर इंडेक्स में करीब 0.20% की बढ़ोतरी हुई. इससे अन्य मुद्राओं में खरीदारी करने वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो गया. इसके अलावा अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इससे वैश्विक महंगाई और मौद्रिक सख्ती की चिंताएं बढ़ गई हैं.

देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के भाव

मुंबई

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,510 प्रति 10 ग्राम

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  • 22 कैरेट सोना: ₹1,46,218 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹2,66,760 प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,230 प्रति 10 ग्राम

  • 22 कैरेट सोना: ₹1,45,961 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹2,66,300 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,640 प्रति 10 ग्राम

  • 22 कैरेट सोना: ₹1,46,337 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹2,66,970 प्रति किलोग्राम

कोलकाता

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,300 प्रति 10 ग्राम

  • 22 कैरेट सोना: ₹1,46,025 प्रति 10 ग्राम

  •  चांदी (999 फाइन): ₹2,66,410 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,760 प्रति 10 ग्राम

  •  22 कैरेट सोना: ₹1,46,447 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹2,67,190 प्रति किलोग्राम

चेन्नई

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,59,970 प्रति 10 ग्राम

  •  22 कैरेट सोना: ₹1,46,639 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹2,67,540 प्रति किलोग्राम

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान संबंधों, वैश्विक तेल कीमतों और डॉलर की चाल पर बनी हुई है. इन कारकों का आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है.

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About the Author
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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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