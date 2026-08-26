/Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट और आगे क्या रहेगा रुख?

Gold and silver prices, August 26: बुधवार यानी 26 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बाजार की नजर इस सप्ताह के अंत में जैक्सन होल सिम्पोजियम में होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के भाषण पर है. निवेशक इस भाषण से ब्याज दरों को लेकर मिलने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव करीब 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा है. वहीं, चांदी के वायदा भाव में करीब आधा फीसदी की तेजी आई और ये 2,45,583 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.