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Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट और आगे क्या रहेगा रुख?

सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच कमजोर अमेरिकी आंकड़ों से बुलियन को सपोर्ट मिला है, जबकि फेड चेयरमैन के भाषण से आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 26, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:54 PM IST
Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट और आगे क्या रहेगा रुख?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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