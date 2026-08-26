/Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट और आगे क्या रहेगा रुख?

Gold and silver prices, August 26: बुधवार यानी 26 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बाजार की नजर इस सप्ताह के अंत में जैक्सन होल सिम्पोजियम में होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के भाषण पर है. निवेशक इस भाषण से ब्याज दरों को लेकर मिलने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव करीब 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा है. वहीं, चांदी के वायदा भाव में करीब आधा फीसदी की तेजी आई और ये 2,45,583 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स बढ़कर 4,694.50 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंचा. हालांकि, इसमें 0.07 प्रतिशत की गिरावट रही. सितंबर सिल्वर फ्यूचर्स 68.682 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर बंद हुआ है.
अमेरिका से कमजोर आर्थिक आंकड़े आने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद सोने और चांदी ने निचले स्तरों से रिकवरी की है, अगस्त में अमेरिकी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जुलाई के 90.8 से घटकर 89.4 रह गया है. वहीं, जुलाई में नए घरों की बिक्री में 10.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते डॉलर इंडेक्स में तेजी सीमित रही और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड नीचे आई है. इससे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला है.
पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन के मुताबिक, सोना और चांदी फिलहाल बुल रन में हैं और फेड चेयरमैन के भाषण के बाद भी इनमें तेजी की रफ्तार कायम रह सकती है. हालांकि, इस सप्ताह कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है. कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का असर बुलियन मार्केट पर देखने को मिल सकता है.
मनोज कुमार जैन ने 2,44,000–2,41,000 रुपये के आस-पास चांदी खरीदने की सलाह दी है. उन्होंने 2,37,000 रुपये के नीचे स्टॉप-लॉस रखने और 2,49,000-2,52,500 रुपये के लक्ष्य बताए हैं.
|शहर
|24 कैरेट सोना (रु./10 ग्राम)
|चांदी (रु./किग्रा)
|अहमदाबाद
|1,60,004
|2,46,520
|बेंगलुरु
|1,60,094
|2,46,655
|चेन्नई
|1,60,189
|2,46,595
|दिल्ली
|1,60,104
|2,46,570
|हैदराबाद
|1,60,154
|2,46,530
|जयपुर
|1,59,954
|2,46,495
|कोलकाता
|1,59,704
|2,46,595
|मुंबई
|1,59,904
|2,46,495
1. अमेरिकी डॉलर
सोने और चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं. डॉलर मजबूत होने पर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए ये धातुएं महंगी हो जाती हैं. इससे डिमांड और कीमतों पर दबाव आ सकता है. इसके उलट कमजोर डॉलर आमतौर पर सोने-चांदी की कीमतों को सपोर्ट करता है.
2. ब्याज दरें
अमेरिकी ट्रेजरी, बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश साधनों पर ब्याज दरें बढ़ने से सोने और चांदी जैसे बुलियन कम आकर्षक हो सकते हैं. वहीं, ब्याज दरों में कमी से कीमती धातुओं की डिमांड बढ़ सकती है.
3. महंगाई
महंगाई बढ़ने के दौरान निवेशक अपनी पूंजी की वैल्यू को सुरक्षित रखने के लिए सोने जैसे एसेट की ओर रुख करते हैं. यही वजह है कि बढ़ती महंगाई के समय सोने की मांग में तेजी देखने को मिल सकती है.
4. आर्थिक और जियो-पॉलिटिकल तनाव
युद्ध, वित्तीय संकट, व्यापारिक तनाव और मंदी जैसी स्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश करते हैं. ऐसे समय में सोने को सुरक्षित निवेश यानी सेफ-हेवन एसेट माना जाता है.
5. मांग और सप्लाई
सोने और चांदी की कीमतों पर मांग और उपलब्धता का भी सीधा असर पड़ता है. सोने की मांग ज्वेलरी, केंद्रीय बैंकों की खरीद और निवेश उत्पादों जैसे ETF से आती है. वहीं, चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी और निवेश के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी होता है. मांग बढ़ने पर आमतौर पर कीमतों में तेजी देखने को मिलती है.