Gold-Silver Rate Today: जानिए आज कितना सस्ता हुआ सोना, दिल्ली, मुंबई ...चेन्नई का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today : घरेलू बाजार में सोने की कीमतें शुक्रवार को तीसरे लगातार दिन स्थिर रही हैं. 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,20,999 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 0.32% की मामूली बढ़त देखी गई. दिन के कारोबार में सोना ₹1,21,386 प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल तक पहुंचा, जो बाजार में हल्की अस्थिरता और कंसोलिडेशन फेज को दर्शाता है. पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें ₹1.20 लाख के आसपास घूम रही हैं. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि निवेशक अब किसी नए ट्रिगर या संकेत की प्रतीक्षा में हैं, जो भावों को फिर से ऊपर की ओर ले जा सके. कई जानकारों की नजर इस बात पर है कि क्या सोना जल्द ही अपने रिकॉर्ड स्तर ₹1,32,294 के करीब लौट पाएगा?

वैश्विक बाजार में गोल्ड का हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत इस समय लगभग $3,992.78 प्रति ट्रॉय औंस पर है, जो 0.23% की बढ़त दर्शाती है. पिछले 30 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 0.58% की ग्रोथ दर्ज हुई है. ये बताता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद बाजार में संतुलित सकारात्मक रुझान बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिर प्रदर्शन निवेशकों के सतर्क रुख को दर्शाता है, जो इस समय मिश्रित आर्थिक संकेतों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं.

'यह है खरीदारी का मौका'

चांदी ने भी सोने की राह पकड़ ली है. घरेलू बाजार में चांदी के भाव 0.89% चढ़कर ₹1,48,377 प्रति किलो पर पहुंच गए. दिन के कारोबार में यह ₹1,49,395 के उच्च स्तर तक गया. विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद यह स्तर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है. वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमत 0.74% बढ़कर $48.54 प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंची. हालांकि, बीते एक महीने में इसमें 0.87% की गिरावट आई है, जबकि सोना अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा है.

क्या आगे और बढ़ेंगे सोना-चांदी के भाव?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारी और शादी के मौसम में सोना-चांदी की मांग में तेजी आ सकती है. लेकिन इस बार विशेषज्ञों का अनुमान है कि शादी के सीजन के चलते ये डिमांड बनी रह सकती है, जिससे आने वाले हफ्तों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में नई छलांग देखने को मिल सकती है.