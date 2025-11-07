Advertisement
trendingNow12992933
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Rate Today: जानिए आज कितना सस्ता हुआ सोना, दिल्ली, मुंबई ...चेन्नई का लेटेस्ट रेट

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें ₹1.20 लाख के आसपास घूम रही हैं. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि निवेशक अब किसी नए ट्रिगर या संकेत की प्रतीक्षा में हैं, जो भावों को फिर से ऊपर की ओर ले जा सके.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Rate Today: जानिए आज कितना सस्ता हुआ सोना, दिल्ली, मुंबई ...चेन्नई का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today : घरेलू बाजार में सोने की कीमतें शुक्रवार को तीसरे लगातार दिन स्थिर रही हैं. 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,20,999 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 0.32% की मामूली बढ़त देखी गई. दिन के कारोबार में सोना ₹1,21,386 प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल तक पहुंचा, जो बाजार में हल्की अस्थिरता और कंसोलिडेशन फेज को दर्शाता है. पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें ₹1.20 लाख के आसपास घूम रही हैं. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि निवेशक अब किसी नए ट्रिगर या संकेत की प्रतीक्षा में हैं, जो भावों को फिर से ऊपर की ओर ले जा सके. कई जानकारों की नजर इस बात पर है कि क्या सोना जल्द ही अपने रिकॉर्ड स्तर ₹1,32,294 के करीब लौट पाएगा?

वैश्विक बाजार में गोल्ड का हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत इस समय लगभग $3,992.78 प्रति ट्रॉय औंस पर है, जो 0.23% की बढ़त दर्शाती है. पिछले 30 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 0.58% की ग्रोथ दर्ज हुई है. ये बताता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद बाजार में संतुलित सकारात्मक रुझान बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिर प्रदर्शन निवेशकों के सतर्क रुख को दर्शाता है, जो इस समय मिश्रित आर्थिक संकेतों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'यह है खरीदारी का मौका'

चांदी ने भी सोने की राह पकड़ ली है. घरेलू बाजार में चांदी के भाव 0.89% चढ़कर ₹1,48,377 प्रति किलो पर पहुंच गए. दिन के कारोबार में यह ₹1,49,395 के उच्च स्तर तक गया. विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद यह स्तर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है. वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमत 0.74% बढ़कर $48.54 प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंची. हालांकि, बीते एक महीने में इसमें 0.87% की गिरावट आई है, जबकि सोना अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा है.

क्या आगे और बढ़ेंगे सोना-चांदी के भाव?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारी और शादी के मौसम में सोना-चांदी की मांग में तेजी आ सकती है. लेकिन इस बार विशेषज्ञों का अनुमान है कि शादी के सीजन के चलते ये डिमांड बनी रह सकती है, जिससे आने वाले हफ्तों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में नई छलांग देखने को मिल सकती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver Rate Today

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश