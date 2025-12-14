Advertisement
trendingNow13040663
Hindi Newsबिजनेसइस हफ्ते सोना-चांदी ने मारी छलांग, दामों में जबरदस्त उछाल, जानिए क्या है भाव?

इस हफ्ते सोना-चांदी ने मारी छलांग, दामों में जबरदस्त उछाल, जानिए क्या है भाव?

 IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹4,188 बढ़कर ₹1,32,710 प्रति 10 ग्राम हो गई हैं. ये एक सप्ताह पहले ₹1,28,592 थी. 22 कैरेट सोना ₹1,17,777 से बढ़कर ₹1,21,562 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 03:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस हफ्ते सोना-चांदी ने मारी छलांग, दामों में जबरदस्त उछाल, जानिए क्या है भाव?

Gold-Silver Price: घरेलू बाजार में इस सप्ताह सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹4,188 बढ़कर ₹1,32,710 प्रति 10 ग्राम हो गई हैं. ये एक सप्ताह पहले ₹1,28,592 थी. 22 कैरेट सोना ₹1,17,777 से बढ़कर ₹1,21,562 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत ₹96,444 से बढ़कर ₹99,533 प्रति 10 ग्राम हो गई है.

चांदी का बेहतर प्रदर्शन 

चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया. इसकी कीमत एक हफ्ते में ₹16,970 की बढ़त के साथ ₹1,78,210 से बढ़कर ₹1,95,180 प्रति किलोग्राम हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने इंट्रा-डे कारोबार में ₹2 लाख का स्तर पार करते हुए ₹2,01,388 प्रति किलोग्राम का ऑल-टाइम हाई छू लिया था. मार्च 2026 में एक्सपायर होने वाले चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दिन के दौरान ₹2,400 से ज्यादा की तेजी आई और ये ₹2,00,462 पर बंद हुआ.

यह भी पढ़ें : IRCTC ने 3 करोड़ फर्जी IDs की बंद, कालाबाजारी पर कसा शिकंजा

एक दिन में ₹4,600 से ज्यादा बढ़ी कीमतें 

वहीं, सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (फरवरी 2026 एक्सपायरी) में 1.87% की तेजी दर्ज की गई और ये ₹1,34,948 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. रिटेल मार्केट में भी 24 कैरेट सोने की कीमत एक दिन में ₹4,600 से ज्यादा बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर सोना करीब 4,328 डॉलर प्रति औंस और चांदी 62 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है. इसी मजबूती के चलते घरेलू बाजार में भी बुलियन की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के करीब बनी हुई हैं.

आज यानी 14 दिसंबर भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 13,391 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 12,275 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 10,043 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल के मुकाबले 1 ग्राम सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price

Trending news

कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?