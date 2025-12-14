इस हफ्ते सोना-चांदी ने मारी छलांग, दामों में जबरदस्त उछाल, जानिए क्या है भाव?

Gold-Silver Price: घरेलू बाजार में इस सप्ताह सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹4,188 बढ़कर ₹1,32,710 प्रति 10 ग्राम हो गई हैं. ये एक सप्ताह पहले ₹1,28,592 थी. 22 कैरेट सोना ₹1,17,777 से बढ़कर ₹1,21,562 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत ₹96,444 से बढ़कर ₹99,533 प्रति 10 ग्राम हो गई है.

चांदी का बेहतर प्रदर्शन

चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया. इसकी कीमत एक हफ्ते में ₹16,970 की बढ़त के साथ ₹1,78,210 से बढ़कर ₹1,95,180 प्रति किलोग्राम हो गई.

शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने इंट्रा-डे कारोबार में ₹2 लाख का स्तर पार करते हुए ₹2,01,388 प्रति किलोग्राम का ऑल-टाइम हाई छू लिया था. मार्च 2026 में एक्सपायर होने वाले चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दिन के दौरान ₹2,400 से ज्यादा की तेजी आई और ये ₹2,00,462 पर बंद हुआ.

एक दिन में ₹4,600 से ज्यादा बढ़ी कीमतें

वहीं, सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (फरवरी 2026 एक्सपायरी) में 1.87% की तेजी दर्ज की गई और ये ₹1,34,948 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. रिटेल मार्केट में भी 24 कैरेट सोने की कीमत एक दिन में ₹4,600 से ज्यादा बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर सोना करीब 4,328 डॉलर प्रति औंस और चांदी 62 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है. इसी मजबूती के चलते घरेलू बाजार में भी बुलियन की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के करीब बनी हुई हैं.

आज यानी 14 दिसंबर भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 13,391 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 12,275 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 10,043 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल के मुकाबले 1 ग्राम सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है.