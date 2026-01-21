Gold @ 1.50 लाख, पिछले बजट से अब तक कितना महंगा हो गया गोल्ड?

Advertisement
Gold Price: 20 जनवरी को एक ग्राम सोने का भाव 15520 रुपये हो गया है, जो 24 कैरेट सोने की कीमत है. वहीं, 22 कैरेट सोने (एक ग्राम) की कीमत 14217 रुपये है. इसके अलावा 18 कैरेट वाले एक ग्राम सोने का भाव 11640 रुपये है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:35 PM IST
Gold Price Today: सोने के भाव में लगातार तेजी दिख रही है. लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, बिना मैकिंग चार्जेज और बिना जीएसटी के गोल्ड का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 55 हजार 204 रुपये पर पहुंच गया है. हालांकि, मैकिंग चार्जेज और जीएसटी के साथ यह करीब 1.55 लाख रुपये प्रति दस ग्राम से भी ऊपर पहुंच जाएगा. बढ़ती घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांगों के बीच सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है. आजकल शादी का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में इस पीली धातु की डिमांड काफी बढ़ गई है. वहीं, 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाना है. हम देश में सोने के भाव को बजट के समय के साथ भी देख रहे हैं. आइए जानते हैं कि पिछले बजट यानी 1 फरवरी 2025 को देश में गोल्ड की कीमत क्या थी. इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि पिछले बजट से अब तक देश में सोना कितना महंगा हुआ है.

पिछले बजट को कितने रुपये था सोने का भाव
सबसे पहले बात 1 फरवरी 2025 के समय सोने की कीमत की करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, तब बजट पेश होने के साथ सोने के भाव में तेजी दिखी थी. साल 2025 में बजट वाले दिन 24 कैरेट सोने का भाव करीब 84,490 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इसमें एक ग्राम सोने की कीमत 8449 रुपये थी. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव करीब 7745 रुपये प्रति एक ग्राम था. इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 77450 हराज रुपये था, जो 22 कैरेट सोने का था. 

अब को सोने का भाव
अब हम सोने के लेटेस्ट भाव के अपडेट की बात करते हैं. अभी तक का जो अपडेट है, वह 21 जनवरी 2026 का है. इसके अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव प्रति दस ग्राम 1 लाख 55 हजार 204 रुपये हो गया है. 22 कैरेट सोने का भाव प्रति दस ग्राम 1 लाख 42 हजार 167 रुपये है. वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव प्रति दस ग्राम 1 लाख 16 हजार 403 रुपये है. 

यह भी पढ़ें- Davos 2026: कौन हैं वो 7 भारतीय CEO जो ट्रंप से मिलेंगे? जानिए क्या होगा भारत को फायदा?

 

1 ग्राम सोने का भाव
20 जनवरी को एक ग्राम सोने का भाव 15520 रुपये हो गया है, जो 24 कैरेट सोने की कीमत है. वहीं, 22 कैरेट सोने (एक ग्राम) की कीमत 14217 रुपये है. इसके अलावा 18 कैरेट वाले एक ग्राम सोने का भाव 11640 रुपये है. 

2025 बजट से अभी तक कितना महंगा हुआ सोना?

अब हम साल 2025 से लेकर अभी तक महंगे हुए सोने के भाव की बात करते हैं. साल 2025 में बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 84,490 रुपये था. अब (21 जनवरी 2026 तक) यह कीमत इसी कैरेट और ग्राम के लिए 1 लाख 55 हजार 204 रुपये हो गई है. अब हम इन दोनों के दामों के अंतर को देखें तो इसमें करीब 62 हजार से अधिक रुपयों (70,714 रुपये) का अंतर है. हम यह कह सकते हैं कि साल 2025 के बजट से लेकर अभी तक सोने की कीमत में 70714 रुपये की तेजी दिखी है.

यहां बात 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की हो रही है. अगर इसी समय के लिए हम एक ग्राम सोने  (24 कैरेट) की बात करें तो तब इसका भाव 8449 रुपये था, जो अब 15520 रुपये हो गया है. तब से लेकर अब तक सोने के ग्राम भाव में 7 हजार से अधिक रुपये की तेजी आई है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कीमतों में कोई मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल नहीं है. 

