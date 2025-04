Gold ATM in China: सोने की कीमत द‍िन पर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रही हैं. भारतीय बाजार में ही गोल्‍ड का दाम मंगलवार को चढ़कर एक लाख रुपये के पार चला गया. ऐसे में लोगों के बीच पुरानी ज्‍वैलरी बेचने का भी चलन बढ़ गया है. अभी तक आपने ऐसे गोल्‍ड एटीएम के बारे में सुना होगा, ज‍िसमें पैसा जमा करने पर आपको सोने के स‍िक्‍के म‍िलते हैं. लेक‍िन अब चीन के शंघाई में एक मॉल में नई तरह का गोल्ड ATM लगाया गया है. यह गोल्‍ड एटीएम लोगों को उनके सोने की ज्‍वैलरी बेचने और 30 मिनट में पैसे देने की सुविधा देता है. इसके लिए क‍िसी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती.

कैसे काम करता है गोल्ड ATM?

इस स्मार्ट गोल्ड ATM को चीन के किंगहुड ग्रुप ने बनाया है. यह मशीन सोने के गहनों को स्कैन करती है, उन्हें पिघलाती है, वजन करती है और उनकी प्‍योर‍िटी को जांचती है. इसके बाद मशीन सोने की कीमत के हिसाब से रकम सीधे गोल्‍ड बेचने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. यह मशीन 3 ग्राम से ज्यादा वजन और कम से कम 50% शुद्धता वाले सोने के गहनों को ही स्वीकार करती है.

लोगों में जबरदस्त उत्साह

रिपोर्ट्स के अनुसार इस मशीन के सामने लंबी लाइनें लग रही हैं. सोने की कीमत र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के कारण लोग अपनी पुरानी और फैम‍िली ज्‍वैलरी बेचने के लिए उत्साहित हैं. Chinatimes.com की र‍िपोर्ट के अनुसार इस मशीन की दीवानगी का आलम यह है क‍ि मई तक मशीन का इस्तेमाल करने के लिए सभी अपॉइंटमेंट बुक हो चुके हैं. इससे यह अंदाजा साफ लगाया जा सकता है क‍ि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं.

30 मिनट में लाखों की कमाई

एक प्रदर्शनी में दिखाया गया कि 40 ग्राम का सोने का हार बेचने पर प्रति ग्राम 785 युआन (करीब 9,200 रुपये) मिले. इस तरह, आधे घंटे में 36,000 युआन (लगभग 4.2 लाख रुपये) का भुगतान हो गया. यह तेज और आसान तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है. जानकारों का कहना है कि यह मशीन आने वाले समय की तकनीक का उदाहरण है. सोने की कीमत प‍िछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी हैं, जिससे लोग अपने सोने को बेचना चाहते हैं.

Gold ATM in Shanghai: Drop your jewellery, it checks purity, melts it, calculates value, and credits your account instantly.

If this comes to India, traditional gold lenders might need a new business model.

Transparency in. Exploitation out. pic.twitter.com/KgjI7nxCP9

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 21, 2025