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Gold Rate: 1 जुलाई को सोने में बड़ी गिरावट,अब तक ₹36000 सस्ता हो चुका गोल्ड, क्रैश होकर चांदी 43% सस्ती

Gold Rate Today: सोना बाउंसबैक नहीं कर पा रहा है. कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से 20 फीसदी गिर चुका है तो चांदी में अब तक 43 फीसदी की गिरावट देखी जा चुकी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:30 AM IST
Gold Rate: 1 जुलाई को सोने में बड़ी गिरावट,अब तक ₹36000 सस्ता हो चुका गोल्ड, क्रैश होकर चांदी 43% सस्ती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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