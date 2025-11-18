Advertisement
Gold Rate: लूट लो, शादियों के सीजन में धड़ाधड़ सस्ता हो रहा सोना, ₹5000 गिरा गोल्ड का भाव, चांदी ₹3000 फिसली

Gold Rate Today:  वेडिंग सीजन में सोने-चांदी की कीमत गिरते जा रहे हैं. सालभर में 45000 रुपये से चढ़े सोने के भाव में अब गिरावट देखने को मिल रही है. सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी फीकी पड़ने लगी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 18, 2025, 03:59 PM IST
Gold Rate: वेडिंग सीजन में सोने-चांदी की कीमत गिरते जा रहे हैं. सालभर में 45000 रुपये से चढ़े सोने के भाव में अब गिरावट देखने को मिल रही है. सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी फीकी पड़ने लगी है. बीते दिन दिनों से लगातार सोना सस्ता होता जा रहा है.  मंगलवार 18 नवंबर को सोना फिर से सस्ता हो गया, कीमत में 1558 रुपये की गिरावट आई. 

आज कितना सस्ता हुआ सोना

 इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की चमक 1558 रुपए फीकी पड़ गई. वहीं तीन दिन में सोना 5000 रुपये तक सस्ता हो गया. जो सोना तीन दिन पहले तक 1,26,554 रुपए का बिक रहा था, वो गिरकर 1,21,366 रुपये पर पहुंच गया है.   सोने की भूख ने बिगाड़ा देश का बहीखाता, क्यों महंगा सोना खरीद रहा है भारत ? एक महीने में ₹1,30,411 करोड़ की शॉपिंग बनी सरकार के लिए सिरदर्द

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,20,880 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,11,171 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाले सोने की कीमत की कीमत 91,025 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 1,51,850 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है.  

 क्यों सस्ता हो रहा है सोना  

सोने की कीमत वैश्विक उठापटक से तय होती है. ग्लोबल टेंशन में आ रही नरमी, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार, ट्रेड डील पर बनती सहमति की बदौलत सोने की कीमत में नरमी आ रही है. दरअसल सोना सेफ हेवन का दर्जा रखता है. इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं. अस्थिरता की स्थिति में लोग इन्हें खरीदते हैं. चूंकि ग्लोबल टेंशन के कमी आने से निवेशक सोने से पैसा निकालकर बाजार में लगा रहे हैं. वहीं सोने में प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Gold

