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SEBI का बड़ा फैसला; 1 सितंबर से बदलेंगे Gold ETF ट्रेडिंग के नियम, क्या होगा बदलाव?

नए नियमों के लागू होने के बाद गोल्ड और सिल्वर ETF ट्रेडिंग में एक नया दौर शुरू होगा. यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से कमोडिटी ETFs पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य घरेलू ETF कीमतों को वैश्विक बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:44 PM IST
SEBI का बड़ा फैसला; 1 सितंबर से बदलेंगे Gold ETF ट्रेडिंग के नियम, क्या होगा बदलाव?
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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