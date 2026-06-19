SEBI का बड़ा फैसला; 1 सितंबर से बदलेंगे Gold ETF ट्रेडिंग के नियम, क्या होगा बदलाव?

SEBI : गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 1 सितंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एक संशोधित ETF फ्रेमवर्क लागू करने जा रहा है.
इसका उद्देश्य प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को मजबूत करना है.
नए नियमों के लागू होने के बाद गोल्ड और सिल्वर ETF ट्रेडिंग में एक नया दौर शुरू होगा. यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से कमोडिटी ETFs पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य घरेलू ETF कीमतों को वैश्विक बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है. इससे बाजार सहभागियों का भरोसा भी बढ़ने की उम्मीद है.
सबसे अधिक प्रभाव गोल्ड और सिल्वर ETF पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी कीमतें अक्सर वैश्विक कमोडिटी बाजारों में रातभर हुए बदलावों को तुरंत नहीं दर्शा पाती हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए SEBI ने प्री-ओपन कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म और डायनेमिक प्राइस बैंड की व्यवस्था शुरू की है.
नए नियमों के तहत गोल्ड और सिल्वर ETF की ट्रेडिंग शुरुआत में ±6 प्रतिशत के प्राइस बैंड के भीतर होगी. जरूरत पड़ने पर एक कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद इस सीमा को 3-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा. मौजूदा व्यवस्था के विपरीत, एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान प्राइस बैंड को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है. इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी.
SEBI ने ETF के बेस प्राइस तय करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. सितंबर 2026 से पिछले कारोबारी दिन के अंतिम 30 मिनट के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के आधार पर तय क्लोजिंग प्राइस को रेफरेंस प्राइस माना जाएगा.
अगर आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या इससे जुड़े अन्य निवेश विकल्पों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो निवेश से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित रहेगा. नए नियमों के लागू होने के बाद इन एसेट क्लास में निवेश और ट्रेडिंग का तरीका पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और बाजार की वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो सकता है.