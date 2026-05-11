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PM मोदी ने सोना खरीदने से मना किया तो अब कहां-कहां कर सकते हैं निवेश? यहां मिलेगा शानदार रिटर्न्स

भारत अपनी अधिकांश सोने की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है. ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल और वित्तीय विकल्पों को अपनाएं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 11, 2026, 09:37 PM IST
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Gold ETF Vs EGR : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साल तक सोने की खरीद टालने की अपील के बाद निवेशकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF और EGR (Electronic Gold Receipt) जैसे डिजिटल ऑप्शन बेहतर रहेंगे या नहीं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अपील सोने को खराब निवेश बताने के लिए नहीं, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर दबाव कम करने के लिए की गई है. भारत अपनी अधिकांश सोने की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है. ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल और वित्तीय विकल्पों को अपनाएं.

भारत के घरों में करीब 30,000 टन सोना मौजूद

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत के घरों में करीब 30,000 टन सोना मौजूद है. अगर इसका सिर्फ 1 प्रतिशत भी रीसायकल हो जाए तो सैकड़ों टन आयात की जरूरत कम हो सकती है. यही वजह है कि अब निवेशकों का रुझान गोल्ड ETF और EGR जैसे विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

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निवेशकों के लिए कौन सा ऑप्शन है सही?

 EGR सीधे वॉल्ट में रखे फिजिकल गोल्ड से जुड़ा होता है और जरूरत पड़ने पर इसे फिजिकल सोने में बदला भी जा सकता है. वहीं, गोल्ड ETF उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जा रहा है जो बिना झंझट केवल सोने की कीमतों में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों विकल्प SEBI रेगुलेटेड हैं और अनियमित डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. इसके अलावा गोल्ड ETF में बेहतर लिक्विडिटी, पारदर्शिता और आसान टैक्स व्यवस्था का फायदा मिलता है.

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं. इसलिए लंबे समय में गोल्ड की तेजी बरकरार रह सकती है. ऐसे में निवेशक फिजिकल गोल्ड जमा करने की बजाय डिजिटल गोल्ड निवेश को प्राथमिकता दे सकते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Gold ETF Vs EGR

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