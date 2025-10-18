Advertisement
Gold ETF vs Gold Mutual Fund, क‍िसमें इनवेस्‍ट करने पर ज्‍यादा फायदा और क्‍यों?

Gold Return in 2025: दुन‍ियाभर में चल रही अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सोने की कीमत हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रही है. इस दौरान न‍िवेशक फ‍िज‍िकल गोल्‍ड की बजाय डिजिटल ऑप्‍शन का रुख कर रहे हैं. गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) और गोल्ड म्यूचुअल फंड (Gold Mutual Fund) दोनों में ही गोल्‍ड प्राइस को ट्रैक क‍िया जाता है.

Oct 18, 2025
Gold ETF vs Gold Mutual Fund, क‍िसमें इनवेस्‍ट करने पर ज्‍यादा फायदा और क्‍यों?

Gold Mutual Fund: गोल्‍ड यानी न‍िवेश का तरीका, भारतीय परंपरा में लंबे समय से गोल्‍ड में इनवेस्‍टमेंट करना अच्‍छा माना जाता है. इस साल यानी 2025 में सोने की कीमत चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पहुंच गईं हैं. दुन‍ियाभर में चल रही अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सोने की कीमत हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रही हैं. ऐसे में इनवेस्‍टर फ‍िज‍िकल गोल्‍ड की बजाय डिजिटल ऑप्‍शन का रुख कर रहे हैं. गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) और गोल्ड म्यूचुअल फंड (Gold Mutual Fund)  दोनों ही सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं. लेकिन इनका स्‍ट्रक्‍चर और फायदे अलग-अलग हैं.

गोल्ड ईटीएफ ने द‍िया बेहतर र‍िटर्न

ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिये आसान है. जानकारों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ पिछले पांच साल में म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न (करीब 0.5-1% ज्यादा) दे रहा है. लेकिन आप क‍िसमें इनवेस्‍टमेंट करना चाहते हैं, यह ड‍िसीजन आपका अपना होता है. आइए जानते हैं गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में से गोल्ड ईटीएफ क्‍यों बेस्‍ट है?

कम एक्सपेंस रेशियो, ज्यादा रिटर्न
गोल्ड ईटीएफ का सालाना खर्च (एक्सपेंस रेशियो) 0.5-1% होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में यह 0.6-1.2% तक होता है. यह अंतर लंबे समय में बड़ा असर डालता है. उदाहरण के लिए 10 लाख रुपये के इनवेस्‍टमेंट पर 7.5% रिटर्न मानें तो ईटीएफ से 14.7 लाख, जबकि फंड से 14.4 लाख मिल सकते हैं. कम लागत का असर सीधे जेब में जाने वाले फायदे पर पड़ता है.

हाई ल‍िक्‍व‍िड‍िटी और मार्केट र‍िस्‍क कम
ईटीएफ स्टॉक मार्केट पर इंट्राडे ट्रेड होता है, यानी इसमें दिनभर खरीद-बिक्री संभव है. म्यूचुअल फंड में रिडेम्प्शन में एक से दो द‍िन लगते हैं. साल 2025 में गोल्‍ड की कीमत में आ रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए ईटीएफ इंस्‍टेंट बेन‍िफ‍िट देने में बेहतर है. इसकी ब्रोकरेज फीस कम है लेक‍िप ल‍िक्‍व‍िड‍िटी की सुविधा इसे ज्‍यादा आकर्षक बनाती है.

टैक्स एफ‍िश‍िएंसी, टैक्‍स कम और ज्यादा से‍व‍िंग
ईटीएफ को म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाता है लेकिन इसमें कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है. साल 2023-25 के बीच शॉर्ट-टर्म गेन स्लैब रेट पर टैक्सेबल हैं. लेकिन लॉन्ग-टर्म (3 साल) पर यह 20% इंडेक्सेशन के साथ है. म्यूचुअल फंड में एक्‍स्‍ट्रा मैनेजमेंट फीस से टैक्स बोझ बढ़ सकता है.

सीधी कीमत का ट्रेंड, ट्रांसपेंरेंसी का फायदा
ईटीएफ में ट्रांसपेरेंट तरीके से सोने की कीमत (99.5% प्‍योर‍िटी) पर फॉलो की जाती है. इसमें मैनेजर का हस्तक्षेप नहीं होता. म्यूचुअल फंड ईटीएफ या गोल्ड कंपनियों में इनवेस्‍टमेंट क‍िया जाता है. इससे जिससे थोड़ी ट्रैक‍िंग एरर हो सकती है. 2025 में जब सोना हेज के रूप में चमक रहा है, ऐसे में ईटीएफ की ट्रांसपेरेंसी न‍िवेशक के व‍िश्‍वास को बढ़ाती है.

बेहतर रिटर्न की ह‍िस्‍ट्री
पिछले पांच साल के दौरान ईटीएफ ने म्यूचुअल फंड के र‍िटर्न को पीछे छोड़ द‍िया है. उदाहरण के तौर पर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ने 28% रिटर्न दिया, जबकि फंड औसत 27% के आसपास. वर्ल्‍ड गोल्‍ड काउंसिल के अनुसार ईटीएफ की कम लागत से कम्‍पाउड‍िंग बेन‍िफ‍िट मजबूत होता है. लॉन्‍ग टर्म में इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए ईटीएफ ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Gold ETF

