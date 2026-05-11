गोल्ड ETFs में जबरदस्त उछाल, अप्रैल में निवेश 30% बढ़कर ₹3,040 करोड़ के पार; PM मोदी की अपील से पहले बड़ा अपडेट!

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AMFI Data : अप्रैल में गोल्ड ETFs और म्यूचुअल फंड्स में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है. जहां गोल्ड में निवेश बढ़ा. वहीं, इक्विटी फंड्स में हल्की गिरावट दर्ज की गई. ग्लोबल अनिश्चितताओं, खासकर अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) में निवेश तेजी से बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा सोमवार 11 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में गोल्ड ETFs में निवेश बढ़कर ₹3,040.3 करोड़ पहुंच गया है.
गोल्ड ETFs में निवेश बढ़कर ₹3,040.3 करोड़ हुआ
फरवरी में इन फंड्स में निवेश ₹2,266 करोड़ था, जबकि मार्च में इसमें गिरावट देखी गई थी. लेकिन, अप्रैल में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी और इसमें लगभग 34% की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. गोल्ड ETFs ऐसे निवेश साधन हैं जो सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं. ये निवेशकों को बिना फिजिकल गोल्ड रखे, सोने में निवेश करने का आसान और टैक्स-एफिशिएंट विकल्प प्रदान करते हैं. भारत में फिलहाल ऐसे 25 स्कीम उपलब्ध हैं.
अप्रैल के अंत तक गोल्ड ETFs का कुल नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि AUM पर सोने की कीमतों में बदलाव का भी असर पड़ता है. पिछले महीने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई थी. मार्च में गोल्ड ETFs में निवेश घटकर ₹2,266 करोड़ रह गया था, जबकि फरवरी में यह ₹5,255 करोड़ तक पहुंच गया था, यानी मार्च में बड़ी गिरावट के बाद अप्रैल में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है.
ग्लोबल मार्केट पर भी बढ़ा निवेश
ग्लोबल मार्केट में भी अप्रैल के दौरान गोल्ड ETFs में निवेश लौटता दिखा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, अप्रैल में गोल्ड ETFs में $6.6 अरब का निवेश हुआ। यूरोप इस निवेश में सबसे आगे रहा।
म्यूचुअल फंड डेटा (AMFI अप्रैल)
एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ₹38,440 करोड़ का निवेश
मार्च में यह आंकड़ा ₹40,450 करोड़ था
कुल इंडस्ट्री फ्लो ₹3.22 लाख करोड़ रहा
कैटेगरी वाइज इनफ्लो
लार्ज कैप: ₹2,524 करोड़
मिड कैप: ₹6,551 करोड़
स्मॉल कैप: ₹6,885 करोड़
फ्लेक्सी कैप: ₹10,147 करोड़
सेक्टोरल/थीमैटिक: ₹1,949 करोड़