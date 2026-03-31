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Hindi NewsबिजनेसGold Crash: 17 साल का रिकॉर्ड टूटा, एक महीने में सोना इतना सस्ता कभी नहीं हुआ; क्या यही है खरीदने का सही मौका?

Gold Crash: 17 साल का रिकॉर्ड टूटा, एक महीने में सोना इतना सस्ता कभी नहीं हुआ; क्या यही है खरीदने का सही मौका?

 मंगलवार यानी 31 मार्च  को सोने की कीमतों में तेजी आई है. लेकिन, ये 17 साल से भी अधिक समय में अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है. इसकी वजह ये है कि निवेशक डॉलर को एक पसंदीदा सुरक्षित ठिकाना मानकर उसकी ओर रुख कर रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:10 PM IST
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Gold Crash: 17 साल का रिकॉर्ड टूटा, एक महीने में सोना इतना सस्ता कभी नहीं हुआ; क्या यही है खरीदने का सही मौका?

Gold Crash : मंगलवार यानी 31 मार्च  को सोने की कीमतों में तेजी आई है. लेकिन, ये 17 साल से भी अधिक समय में अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है. इसकी वजह ये है कि निवेशक डॉलर को एक पसंदीदा सुरक्षित ठिकाना मानकर उसकी ओर रुख कर रहे हैं. ऐसा मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण हो रहा है. इसने महंगाई बढ़ने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है और सख्त मौद्रिक नीति के जवाब की उम्मीदों को भी तेज कर दिया है.

गोल्ड में 13% से ज्यादा की गिरावट 

इस महीने बुलियन (सोना) में 13% से ज्यादा की गिरावट आई है. इससे ये अक्टूबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है. हालांकि, तिमाही के आधार पर कीमतें करीब 5% ऊपर हैं और 29 जनवरी को $5,594.82 का रिकॉर्ड हाई लेवल छू चुकी हैं. फिलहाल, कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 18.70% नीचे हैं.

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KCM ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटरर ने कहा कि ट्रेडर्स अभी भी सोने को एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हैं. खासकर इस स्तर पर, क्योंकि कुछ महीने पहले इसकी कीमतें इससे कम थीं. गिरते तेल के दाम, डॉलर में कमजोरी और खरीदारी लेवल इन सबने मिलकर आज सोने की कीमतों को ऊपर बढ़ाया है.

सोने को आमतौर पर महंगाई और जियो-पॉलिटिकल जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश (हेज) माना जाता है. लेकिन युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को बढ़ा दिया है. इससे डॉलर एक मजबूत सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है. डॉलर जुलाई के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक बढ़त की ओर बढ़ रहा है और निवेशकों के नकदी की ओर झुकाव तथा अमेरिका के ऊर्जा निर्यातक होने की वजह से यह सबसे मजबूत सुरक्षित संपत्ति बन गया है.

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

ट्रेडर्स ने अब इस साल अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की लगभग सभी संभावनाओं को खत्म मान लिया है. जबकि पहले दो कटौती की उम्मीद थी. टिम वॉटरर ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज बंद रहता है, तो सप्लाई की कमी के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ोतरी जारी रह सकती है. तेल की ऊंची कीमतों का असर ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से सोने पर दबाव बना रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है.

हालांकि, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और फेडरल रिजर्व की संभावित नरमी के चलते 2026 के अंत तक सोने की कीमत $5,400 प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच सकती है. अन्य धातुओं की बात करें तो स्पॉट सिल्वर 2.7% बढ़कर $71.89 प्रति औंस पर पहुंच गया, स्पॉट प्लेटिनम 1% बढ़कर $1,917.49 और पैलेडियम 1.5% बढ़कर $1,427 पर पहुंचा. हालांकि, मार्च महीने में ये तीनों धातुएं करीब 20% तक गिर चुकी हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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