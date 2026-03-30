संकट के सहारे को क्या हो गया है! US-ईरान जंग के बीच क्यों फीकी पड़ रही है सोने की चमक?

Middle east Conflict : अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के दौरान सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट ने बाजारों को चौंका दिया है. आमतौर जियो-पॉलिटिकल तनाव के समय सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की चमक इस बार फीकी पड़ती दिख रही है. ईरान जंग शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान वैश्विक अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है.

बाकी एसेट्स के मुकाबले ज्यादा गिरावट

दिलचस्प बात ये है कि अन्य जोखिम वाले एसेट्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है-

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S&P 500 करीब 7% नीचे गिरे

Nasdaq में 8% की गिरावट

बिटकॉइन सिर्फ 2% फिसला

यानी इस बार सोना सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है. Deutsche बैंक रिसर्च ने भी इसे असामान्य बताया और कहा कि ईरान युद्ध के दौरान बाजार में सबसे हैरान करने वाली चाल सोने की गिरावट रही है.

आखिर क्यों गिर रहा है सोना?

विश्लेषकों के मुताबिक, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं:

1. जंग से पहले ही रिकॉर्ड तेजी

सोना पहले ही तेज रैली पर था. जनवरी में कीमतें लगभग $5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं. अभी गिरकर करीब $4,490 के आसपास हैं. फिर भी सालभर में करीब 50% ऊपर हैं. इस तेज उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी.

2. बढ़ती बॉन्ड यील्ड

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी भी सोने पर भारी पड़ रही है. 10 साल की यील्ड करीब 4.45% तक पहुंच गई है. हाई यील्ड वाले बॉन्ड निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि सोना कोई ब्याज नहीं देता.

3. मजबूत डॉलर का असर

संकट के समय निवेशक सिर्फ सोने में ही नहीं जाते. इस बार मजबूत अमेरिकी डॉलर और हाई-यील्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी सुरक्षित निवेश के रूप में उभरकर सामने आए हैं. इससे सोने की डिमांड कमजोर हुई है.

आगे क्या?

हालांकि, शॉर्ट टर्म में सोना दबाव में है. लेकिन, लंबी अवधि में तस्वीर अभी भी मजबूत मानी जा रही है. पिछले 5 साल में सोना करीब 160% तक चढ़ चुका है. विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबी अवधि में ये अब भी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना रहेगा.