Gold ₹13000 सस्ता,चांदी ₹30000 गिरी...युद्ध में चमकने वाला सोना ईरान जंग के बीच क्यों खो रहा है चमक? 1983 के बाद सबसे कमजोर

Gold-Silver Rate Fall: आमतौर पर युद्ध और संकट के बीच सोने की कीमत में तेजी देखी जाती है. सोने की पहचान सेफ हैवन की है. संकट के बीच सोने में निवेश बढ़ने से कीमत बढ़ने लगती है, लेकिन ईरान-इजरायल, अमेरिका युद्ध के बीच स्थिति असमंजस वाली दिख रही है. मिडिल ईस्ट जंग के बीच सोना महंगा होने के बजाए लगातार गिरता जा रहा है. हालात ऐसे बने कि बीता हफ्ता सोने के लिए सबसे खराब रहा. सोने में बड़ी गिरावट आई और यह साल1983 के बाद सबसे खराब रहा. इस दौरान सोने में 2.1 फीसदी तक फिसल गया.

सोना कितना सस्ता हो चुका है ?

बीते एक हफ्ते का आंकलन करें तो सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. सोने के दाम में लगभग 13000 रुपये की गिरावट आई है, वहीं चांदी 30000 रुपये से अधिक सस्ता हो गया है. सोना हफ्तेभर में 13 हजार सस्ता होकर 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह से चांदी 30 हजार गिरकर 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. इसे कहते हैं असली दोस्त, चीन के लिए कच्चा तेल लेकर निकला रूसी जहाज यूटर्न लेकर भारत पहुंचा, बीच समंदर में पुतिन ने किया खेल

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एक हफ्ते में कहां से कहां पहुंचा सोने का भाव?

जंग के चलते सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. इस गिरावट के बाद सोने-चांदी के रेट अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28000 रुपये गिर चुके हैं. 29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, उसकी कीमत 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर थी, लेकिन अब वो इससे करीब 28 हजार तक सस्ता हो चुका है. इसी तरह से चांदी अपने ऑल टाइम हाई 3.86 लाख रुपए से 1.53 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज 24 कैरेट से 18 कैरेट वाले सोने का भाव कुछ इस तरह से हैं....

24 कैरेट वाला सोना 1,46,218 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,34,852 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,10,414 रुपये प्रति 10 ग्राम.

1983 में सोने में क्या हुआ था ?

ईरानी क्रांति और तेल आपूर्ति में आई बाधा के चलते साल 1979-80 के बीच सोने के दाम खूब उछले थे. साल 850 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया था, लेकिन सोने की कीमत में 15-20 फीसदी की बड़ी गिरावट आने लगी. सोना गिरकर 400 डॉलर प्रति औंस से नीचे खिसकर गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी ने सोने को क्रैश कर दिया. डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की डिमांड बढ़ने लगी और सोना गिरने लगा. इस गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया था.

अब क्यों गिर रहा है सोना ?

जंग के बीच सोने में गिरावट आ रही है. अमेरिकी बॉन्ड्स यील्ड में उछाल, डॉलर की मजबूती, बढ़ती महंगाई और ब्याज दर में बढ़ोतरी का डर सोने के दाम को गिरा रहा है. साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था. इजरायल-ईरान युद्ध के बीच तेल की बढ़ती कीमत से महंगाई का डर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख रहने वाला है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत दुनिया के बड़े बैंकों ब्याज दरें ऊंची रखने के संकेत दे सकते हैं. निवेशक शेयर बाजार में हो रहे नुकसान की भरपाई सोना बेचकर पूरा कर रहे हैं. संकट के बीच निवेशक अपने पास लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए सोने को बेचकर कैश इन्फ्लो बढ़ा रहे हैं.