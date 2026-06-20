/रिकॉर्ड हाई से 28% टूटा सोना; खरीदारी का सुनहरा मौका या फेड की सख्ती से और गिरावट का खतरा?

साल 2025 में 65% की शानदार तेजी दर्ज करने वाला सोना 2026 में दबाव में नजर आ रहा है. इस वर्ष अब तक सोने ने निवेशकों को निराश किया है और इसकी कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है. जनवरी 2026 के अंत में सोना 5,602 डॉलर प्रति औंस के आलटाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और ईरान जंग ने बाजार का रुख बदल दिया. युद्ध के शुरुआती चरण में आई लिक्विडिटी संकट की स्थिति और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते सोने में भारी बिकवाली देखने को मिली.
जनवरी के शिखर से सोना करीब 28% टूटकर 10 जून को 4,000 डॉलर प्रति औंस के सालाना निचले स्तर तक पहुंच गया. फिलहाल सोने का भाव करीब 4,144 डॉलर के आसपास बना हुआ है. हालांकि, पिछले 12 महीनों में यह अभी भी लगभग 23% की बढ़त पर है.
वित्तीय बाजारों की स्थिरता फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हुए समझौते पर निर्भर है. हालांकि, निवेशकों के बीच इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि यह समझौता कितना टिकाऊ साबित होगा, खासकर तब जब इजराइल इस समीकरण का हिस्सा नहीं है. समझौते की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15% की गिरावट आई है. लेकिन, इसके बावजूद सोना मजबूती नहीं दिखा पा रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा समय में सोने की दिशा तेल नहीं बल्कि अमेरिकी ब्याज दरें तय कर रही हैं. अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता ने सोने पर दबाव बढ़ा दिया है. 17 जून को हुई अमेरिकी फेडरल रिजर्व की FOMC बैठक में संकेत मिले कि 2026 में कम से कम एक और ब्याज दर बढ़ोतरी हो सकती है. नए फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने भी महंगाई पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सख्त रुख अपनाया है.
2026 में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग 2.6% मजबूत हुआ है, जबकि सोना करीब 4% फिसला है. डॉलर में मजबूती आने से गैर-ब्याज देने वाली संपत्ति के रूप में सोने का आकर्षण कम हो जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिकी ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी और डॉलर मजबूत रहेगा, तब तक सोने में बड़ी तेजी की संभावना सीमित रह सकती है.
इस सवाल पर बाजार विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. अगर आने वाले महीनों में महंगाई कम होती है और फेड ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ता है, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है. दूसरी ओर, अगर ऊर्जा कीमतों और जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण महंगाई ऊंची बनी रहती है, तो सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश और महंगाई से बचाव के साधन के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर सकता है. इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जो लंबी अवधि के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. विशेषज्ञ खुदरा निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे पोर्टफोलियो में 5% से 10% तक सोना और चांदी शामिल रखकर संतुलित निवेश रणनीति अपनाएं.