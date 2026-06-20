/रिकॉर्ड हाई से 28% टूटा सोना; खरीदारी का सुनहरा मौका या फेड की सख्ती से और गिरावट का खतरा?

इस सवाल पर बाजार विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. अगर आने वाले महीनों में महंगाई कम होती है और फेड ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ता है, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है. दूसरी ओर, अगर ऊर्जा कीमतों और जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण महंगाई ऊंची बनी रहती है, तो सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश और महंगाई से बचाव के साधन के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर सकता है. इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जो लंबी अवधि के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. विशेषज्ञ खुदरा निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे पोर्टफोलियो में 5% से 10% तक सोना और चांदी शामिल रखकर संतुलित निवेश रणनीति अपनाएं.