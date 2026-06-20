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रिकॉर्ड हाई से 28% टूटा सोना; खरीदारी का सुनहरा मौका या फेड की सख्ती से और गिरावट का खतरा?

जनवरी के शिखर से सोना करीब 28% टूटकर 10 जून को 4,000 डॉलर प्रति औंस के सालाना निचले स्तर तक पहुंच गया. फिलहाल सोने का भाव करीब 4,144 डॉलर के आस-पास बना हुआ है. हालांकि, पिछले 12 महीनों में यह अभी भी लगभग 23% की बढ़त पर है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:32 PM IST
रिकॉर्ड हाई से 28% टूटा सोना; खरीदारी का सुनहरा मौका या फेड की सख्ती से और गिरावट का खतरा?
Image Credit: X/social media/Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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