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2026 में सोना 4% टूटा, फिर भी क्यों गोल्ड पर दांव लगा रहे हैं दुनियाभर के सेंट्रल बैंक? जानिए पूरी वजह

इस साल अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, कीमतों में कमजोरी के बावजूद दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और अगले 12 महीनों में भी गोल्ड खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:09 PM IST
2026 में सोना 4% टूटा, फिर भी क्यों गोल्ड पर दांव लगा रहे हैं दुनियाभर के सेंट्रल बैंक? जानिए पूरी वजह
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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