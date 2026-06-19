केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के आंकड़े भी इस भरोसे को मजबूत करते हैं. पिछले चार वर्षों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने औसतन 1,000 टन सोना हर साल खरीदा है. इससे पहले के दशक में यह औसत लगभग 500 टन प्रतिवर्ष था. यानी गोल्ड खरीदारी की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है. इसी का परिणाम है कि 1996 के बाद पहली बार वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से आगे निकल गई है. वर्तमान में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 20% तक पहुंच गई है. ये अमेरिकी डॉलर (46%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन चुका है, जबकि यूरो की हिस्सेदारी 16% है.