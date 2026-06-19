साल 2025 में 65% का शानदार रिटर्न देने के बाद 2026 में सोने की चमक कुछ फीकी पड़ती दिख रही है. इस साल अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, कीमतों में कमजोरी के बावजूद दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और अगले 12 महीनों में भी गोल्ड खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है.
वैश्विक जियो-पॉलिटिकल और आर्थिक परिस्थितियां फिलहाल सोने के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं. ईरान जंग के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और महंगाई का दबाव ऐसे प्रमुख कारक हैं. ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि जब तक डॉलर कमजोर नहीं होता और फेड ब्याज दरों में कटौती नहीं करता, तब तक सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है.
हालांकि, एक सकारात्मक संकेत भी सामने आया है. अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर हुआ समझौता क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.
कीमतों में नरमी के बावजूद केंद्रीय बैंकों का सोने पर भरोसा कमजोर नहीं पड़ा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे 2026 के अनुसार, केंद्रीय बैंक सोने को लेकर पहले से ज्यादा आशावादी हैं. सर्वे के मुताबिक, 84% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि अगले पांच वर्षों में उनके कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मध्यम या काफी अधिक होगी. पिछले साल ये आंकड़ा 76% था. वहीं, 89% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी.
हालांकि, 11% केंद्रीय बैंक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कुल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अगले पांच वर्षों में स्थिर बनी रह सकती है. पिछले साल ये आंकड़ा 5% था.
अधिकांश केंद्रीय बैंकों को अगले 12 महीनों में अपने गोल्ड रिजर्व में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. फिर भी 45% केंद्रीय बैंकों ने कहा कि वे अगले एक साल में अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी कर सकते हैं. ये पिछले साल के 43% के मुकाबले अधिक है और अब तक का रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) के केंद्रीय बैंक इस मामले में विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. लगभग आधे EMDE केंद्रीय बैंक अगले एक साल में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.
सर्वे में केंद्रीय बैंकों से यह भी पूछा गया कि वे सोना क्यों रखते हैं. इसके जवाब में 90% केंद्रीय बैंकों ने कहा कि संकट के समय सोने का प्रदर्शन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, 84% केंद्रीय बैंकों ने सोने को स्टोर ऑफ वैल्यू का मजबूत माध्यम बताया, जबकि 83% ने इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का अहम साधन माना. यानी केंद्रीय बैंकों के लिए सोना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है.
केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के आंकड़े भी इस भरोसे को मजबूत करते हैं. पिछले चार वर्षों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने औसतन 1,000 टन सोना हर साल खरीदा है. इससे पहले के दशक में यह औसत लगभग 500 टन प्रतिवर्ष था. यानी गोल्ड खरीदारी की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है. इसी का परिणाम है कि 1996 के बाद पहली बार वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से आगे निकल गई है. वर्तमान में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 20% तक पहुंच गई है. ये अमेरिकी डॉलर (46%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन चुका है, जबकि यूरो की हिस्सेदारी 16% है.
सबसे दिलचस्प बात ये है कि केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर को लेकर उतने आशावादी नहीं दिख रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के करेंसी कम्पोजीशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़ों के अनुसार डॉलर की वैश्विक रिजर्व हिस्सेदारी लगातार धीरे-धीरे घट रही है. सर्वे में शामिल 74% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी और कम हो सकती है. यही वजह है कि कई देश अपने रिजर्व को विविध बनाने के लिए सोने की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.