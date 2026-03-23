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Hindi Newsबिजनेस14,897 रुपये टूटा सोना; क्या आपके लिए अभी है खरीदारी का मौका या थोड़ा इंतजार रहेगा बेहतर?

14,897 रुपये टूटा सोना; क्या आपके लिए अभी है खरीदारी का मौका या थोड़ा इंतजार रहेगा बेहतर?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी सोना खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे थोड़ा इंतजार करें और बाजार की दिशा साफ होने दें. मौजूदा हालात में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:20 PM IST
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Is it the right time to buy gold: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई है और पूरी दुनिया की नजरें दो अहम कमोडिटी- क्रूड ऑयल और सोने की कीमतों पर टिकी हैं. जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. वहीं, दूसरी तरफ सोने और चांदी के दामों में हाल के दिनों में बड़ी गिरावट आई है. सोमवार 23 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में 14,897 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई. इसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के फ्यूचर्स में 14,897 रुपये यानी 10.3% की भारी गिरावट आई, जिसके बाद कीमत 1,29,595 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई.

कितना सस्ता हुआ सोना?

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सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 14,897 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद इसका भाव करीब 1.37 लाख रुपये पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 7,619 रुपये या 5.27% गिरकर 1,36,873 रुपये रह गई है. वहीं, चांदी की कीमत भी गिरावट के साथ 2.13 लाख रुपये के नीचे आ गई है. 5 मई 2026 के सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में 14,495 रुपये यानी 6.39% की गिरावट दर्ज की गई है, इससे इसकी कीमत 2,12,277 रुपये हो गई है.

एक तरफ जहां सोना अचानक सस्ता हुआ है, वहीं निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा. आइए इस पूरे अपडेट को समझते हैं.

ये भी पढ़ें  : ईरान जंग के बीच सोना सस्ता हुआ या महंगा, जानिए दिल्ली, मुंबई..में क्या है रेट?

सवाल : सोना कितना सस्ता हुआ है?

जवाब: 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 14,897 रुपये की गिरावट आई है.

सवाल :  गिरावट के बाद सोने का नया भाव क्या है?

जवाब: गिरावट के बाद सोना करीब 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

सवाल : MCX पर गोल्ड का क्या हाल रहा?

जवाब:  MCX पर 2 अप्रैल 2026 के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 7,619 रुपये (5.27%) गिरकर 1,36,873 रुपये हो गई.

सवाल :क्या चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है?

जवाब:  हां, चांदी की कीमत भी 2.13 लाख रुपये के नीचे आ गई है.

सवाल : MCX पर सिल्वर का क्या रेट रहा?

जवाब:  5 मई 2026 के सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में 14,495 रुपये (6.39%) की गिरावट के बाद कीमत 2,12,277 रुपये रह गई.

सवाल : मार्च की शुरुआत से अब तक सोने में कितनी गिरावट आई है?

जवाब: 2 मार्च को सोना 1.69 लाख रुपये था, जो अब घटकर 1.37 लाख रुपये (करीब 32,000 रुपये की गिरावट) रह गया.

सवाल : सोने की कीमत क्यों गिर रही है?

जवाब:  महंगाई की चिंता, निवेशकों की मुनाफावसूली (Profit Booking) और वैश्विक अनिश्चितता इसके मुख्य कारण हैं.

सवाल : ईरान-अमेरिका तनाव का क्या असर पड़ा है?

जवाब:  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ने से बाजार में अस्थिरता आई है और निवेशकों का रुख बदला है.

सवाल : क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

जवाब: एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए.

सवाल : निवेशकों को क्या करना चाहिए?

जवाब:  फिलहाल थोड़ा इंतजार करें और बाजार की दिशा साफ होने दें, क्योंकि कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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