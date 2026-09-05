/Gold Price: जंग का असर या कुछ और? सोना 4500 और चांदी 8500 रुपये टूटी; निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट की राय

सोने और चांदी के दाम में हालिया गिरावट का कारण फेडरल रिजर्व की तरफ से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिये जाने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया है. चूंकि सोने और चांदी पर किसी तरह का ब्याज या रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से निवेशक बॉन्ड जैसे सुरक्षित रिटर्न वाले ऑप्शन की ओर रख करने लगते हैं. इसके अलावा दोनों कीमती धातुओं में तेजी का कारण अमेरिका व ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव भी है. निवेशकों ने अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुना, जिससे डॉलर इंडेक्स और 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी आई.