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Gold Price: जंग का असर या कुछ और? सोना 4500 और चांदी 8500 रुपये टूटी; निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट की राय

Gold Price in Delhi: सोने और चांदी दोनों में ही पिछले कुछ हफ्ते से उठापटक का दौर बना हुआ है. कीमत में गिरावट का कारण मिडिल ईस्ट की जंग के साथ ही अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की आशंका भी है. पिछले एक हफ्ते में क्या रहा सोने-चांदी का हाल, आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 05, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:46 PM IST
Gold Price: जंग का असर या कुछ और? सोना 4500 और चांदी 8500 रुपये टूटी; निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट की राय
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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