/Gold Price: जंग का असर या कुछ और? सोना 4500 और चांदी 8500 रुपये टूटी; निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट की राय

Gold Weekly Roundup: मिडिल ईस्ट की जंग और अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना के बीच इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बाद पूरे हफ्ते के दौरान सोने का रेट 4500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 8000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 4,694 रुपये कम होकर 1,54,884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस हफ्ते की शुरुआत में सोना 1,59,578 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर था.
इसके अलावा 22 कैरेट सोने की बात करें तो दाम कम होकर 1,41,874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह कीमत पहले 1,46,173 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. 18 कैरेट सोने का दाम 1,19,684 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,16,163 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस हफ्ते 24 कैरेट सोने में सबसे न्यूनतम दाम 2 सितंबर को शाम के सत्र में 1,51,184 रुपये प्रति 10 ग्राम देखा गया. वहीं, अपर लेवल की बात करें तो कीमत 31 अगस्त के शाम के सत्र में 1,55,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
सोने के साथ चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है. चांदी का दाम 8,436 रुपये कम होकर 2,35,456 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,43,892 रुपये प्रति किलो था. इस हफ्ते चांदी के रेट चढ़कर पूरे हफ्ते के दौरान 31 अगस्त की शाम को 2,37,199 रुपये प्रति किलो पर सबसे अपर लेवल पर पहुंच गए. दूसरी तरफ, चांदी के न्यूनतम दाम 3 सितंबर की सुबह के सत्र में गिरकर 2,28,360 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए.
आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार सुबह और शाम के समय सोने-चांदी की कीमत को जारी किया जाता है. इंटरनेशनल लेवल पर सोने का दाम करीब 4,500 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 66 डॉलर प्रति औंस के करीब देखा गया. जानकारों के अनुसार सोने और चांदी में गिरावट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव रहा. अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किये जा रहे हैं. वहीं, ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है. इससे बॉन्ड यील्ड, डॉलर और क्रूड ऑयल भी मजबूत हो गया है.
सोने और चांदी के दाम में हालिया गिरावट का कारण फेडरल रिजर्व की तरफ से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिये जाने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया है. चूंकि सोने और चांदी पर किसी तरह का ब्याज या रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से निवेशक बॉन्ड जैसे सुरक्षित रिटर्न वाले ऑप्शन की ओर रख करने लगते हैं. इसके अलावा दोनों कीमती धातुओं में तेजी का कारण अमेरिका व ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव भी है. निवेशकों ने अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुना, जिससे डॉलर इंडेक्स और 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी आई.
डॉलर मजबूत होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में तय होने वाले सोने-चांदी अन्य मुद्राधारकों के लिए महंगे हो जाते हैं, जिससे डिमांड घटती है. मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. एनर्जी की बढ़ती कीमत से ग्लोबल लेवल पर महंगाई दोबारा बढ़ने का रिस्क बढ़ गया है. इसने केंद्रीय बैंक के ब्याज दरें ऊंची रखने की धारणा को मजबूत किया है.
पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने सोने में निवेश की संभावनओं को लेकर किये गए सवाल पर कहा कि अपने कुल पोर्टफोलियो का 5% से 15% हिस्सा ही सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में रखें. इससे आपके पोर्टफोलियो को इक्विटी की अस्थिरता से सेफ्टी मिलेगी. एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय SIP या हर बड़ी गिरावट पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी करें. इससे आपकी कॉस्टिंग का एवरेज बेहतर होगा. फिजिकल गोल्ड या ज्वैलरी खरीदने से बचें, क्योंकि इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज का नुकसान होता है. इसके बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)