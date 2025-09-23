Gold Rate: सोने का ब्रेक फेल, चांदी रच रहा इतिहास, क्यों नहीं थम रही गोल्ड की रफ्तार, इस साल कहां तक जाएगी कीमत ?

Gold Price Hike: जो सोना जनवरी 2025 में 78000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बिक रहा था, साल खत्म होने से पहले-पहले उसकी कीमत लाख रुपये को पर कर चुकी है. सोने की रफ्तार पर ब्रेक लगना मुश्किल हो गया है. शादी वाले घरों में तो इस कीमत ने नई टेंशन दे दी है. लोगों का बजट बिगड़ गया है. वहीं जो लोग दशहरा, दिवाली, धनतेरस पर सोने की खरीद करते हैं वो इस असमंजस में हैं कि इस साल कैसे खरीदारी करेंगे. 23 सितंबर 2025 को सोना एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई को पार कर गया. सोने की कीमत 1343 रुपए बढ़कर 113498 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

मंगलवार, 23 सितंबर को सोने-चांदी के दाम एक बार फिर नए हाई पर पहुंच गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 113498 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 113498 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 103964 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 85124 रुपये प्रति 10 ग्राम

इस साल कितना महंगा हुआ सोना

इस साल अब तक सोने की कीमत में 37000 रुपये से अधिक की तेजी आ चुकी है. साल के शुरुआत में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो सिर्फ 9 महीनों में 1 लाख 13 हजार 498 रुपए को पार कर गया है. वहीं चांदी सालभर में 86017 रुपए से चढ़कर 134050 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. सोने की कीमत में जारी इस तेजी के पीछे कई कारण है. ट्रम्प के टैरिफ प्लान और ट्रे़ड वार को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है और निवेशक घबराए हुए हैं. सोना जो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. वहीं वैश्विक अस्थिरता और टैरिफ संकट के बीच चीन और रूस जैसे देश बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से मांग में तेजी आई है और कीमत को बल मिला है. वहीं मुद्रास्फीति के डर और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कमी के चलते सोने को लेकर आकर्षण बना हुआ है.

कहां तक जाएगा सोना

बाजार जानकारों की माने तो इस साल सोने की कीमत 1 लाख 15 हजार के आंकड़े को पार कर सकती है. अमेरिका के टैरिफ के बाद से जियो पॉलिटिकल टेंशन हाई पर है. जिसके चलते सोने में निवेश बढ़ रहा है. वहीं चांदी की कीमत साल के अंत कर 1 लाख 40 हजार रुपए पर पहुंच सकती है.