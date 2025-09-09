Gold Rate: धनतेरस-दिवाली पर कैसे खरीदेंगे सोना ? छप्परफाड़ कर सबसे हाई पर पहुंचा गोल्ड, अमेरिका कर रहा है पूरा खेला

Gold Rate: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. धनतेरसस दिवाली पर सोने की खरीद बढ़ जाती है. लोग शुभ माने लाने वाले सोने की खरीदारी करते हैं, लेकिन सोने की कीमत ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. दिवाली से पहले ही सोना अपने ऑल टाइम हाई मूल्य पर पहुंच गया है.लखटकिया हो चुके सोने की कीमत ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 109500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई. MCX पर सोने की कीमत मंगलवार को 109500 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई.

सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर

9 सितंबर की तारीख को सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई. 109500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे सोने की कीमत को हाई डिमांड, कमजोर डॉलर और अमेरिका फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से सपोर्ट मिल रहा है. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 108955 प्रति 10 ग्राम पर रहा जबकि दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी की कीमत 125850 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. GST के बाद एक और दिवाली गिफ्ट! इस बार बढ़ेगी सैलरी, 3% DA हाइक का इंतजार होगा खत्म, 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट

क्यों महंगा हो रहा है सोना

सोने की कीमत में लगातार तेजी की वजह से लोगों के बीच उसकी खरीदारी कम हो रही है. खुदरा बाजार में लोग ज्वैलर्स की दुकानों से दूरी बना रहे हैं. सोने की कीमत में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, जिसकी वजह से निवेशकों को आकर्षण सोने की ओर बढ़ा है. इसके अलावा अमेरिका में तेजी से नौकरियां घट रही है. फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता ने सोने की कीमत को बल दिया है. दुनियाभर के कई देशों में जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहे हैं. राजनीतिक अस्थिरिता के चलते सोने की कीमत में बूस्ट मिला है. केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी तेजी से जारी है. चीन ने इस साल अब तक 2 टन सोना खरीदा है.

5 साल में सोना 50 हजार से 1 लाख के पार हुआ

सोने की कीमत में तेजी का ग्राफ देखें तो आप हैरान रह जाएंगे. बीते पांच सालों में सोने की कीमत दोगुनी हो गई है. जुलाई 2020 में सोने की कीमत 50000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. साल मार्च 2023 में 10 ग्राम सोने का रेट 60000 रुपये पर पहुंच गया. अप्रैल 2024 में सोने की कीमत 70000 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. सितंबर 2024 में सोना 75000 रुपये पर पहुंच गया तो सितंबर 2025 में सोने की कीमत 109500 रुपये के आंकड़े को पार कर गया.