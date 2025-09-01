 Gold Rate: हलचल अमेरिका में और भारत में बढ़ गए सोने-चांदी के दाम, रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई के पार हुआ गोल्ड, चांदी 14 साल में सबसे महंगा
Advertisement
trendingNow12904618
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate: हलचल अमेरिका में और भारत में बढ़ गए सोने-चांदी के दाम, रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई के पार हुआ गोल्ड, चांदी 14 साल में सबसे महंगा

Gold-Silver Rate:  फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी रहै. धनतेरस, दिवाली, दुर्गापूजा आने वाली है. वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है. यानी सोने-चांदी की जूलरी खरीदने का मौसम आ गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 01, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: हलचल अमेरिका में और भारत में बढ़ गए सोने-चांदी के दाम, रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई के पार हुआ गोल्ड, चांदी 14 साल में सबसे महंगा

Gold Silver Price Record High: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी रहै. धनतेरस, दिवाली, दुर्गापूजा आने वाली है. वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है. यानी सोने-चांदी की जूलरी खरीदने का मौसम आ गया है. भारत जैसे देश में कोई त्योहार हो या शादी-ब्याह, सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन अब इस खरीदारी के लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी, क्योंकि सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल  रही है. सोने की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर चुकी है. 

10 ग्राम सोने की कीमत 

सोने की कीमत में आई ये तेजी खरीदारों को ज्वैलर्स की दुकानों से दूर कर रही है. सोने की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.  MCX पर सोना 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जो सोने के अब तक की सबसे उच्चतम मूल्य है. सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है. चांदी की कीमत 14 सालों के हाई पर है. पहली बार है, जब ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत 40 डॉलर प्रति औंस से ऊपर निकल गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

14 साल के हाई पर चांदी

ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. कमजोर रुपये और मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच चांदी की कीमत 1.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार खुली. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी सितंबर 2011 के बाद पहली बार 40 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई.  इंडिस्ट्रियल डिमांग, निवेश में मजबूती और अमेरिकी फेडरल की ओर से ब्याज दरों में कटौती की बदौलत चांदी की हाडिर भाव 1.6 फीसदी चढ़कर 40.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.  Gold Rate: ₹3000 चढ़ा सोने का भाव, चांदी ₹1.17 लाख के पार, गोल्ड के लिए करें होल्ड या खरीदारी का मौका ?

 

क्यों चढ़ा है सोने का भाव  

बाजार एक्सपोर्ट की माने तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों है. निवेशकों का फोकस फेडरल रिजर्व की नीति और अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है.  वहीं टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया है. इस फैसले से डॉलर पर दबाव बना दिया और सोने की कीमत में तेजी ला दी है. सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है.  

सालभर में कितना महंगा हुआ सोना  
  
सालभर में सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. सोने की कीमत लगभग 32% बढ़ी हैं. जनवरी 2025 में सोने की कीमत 80,000/10 ग्राम पर थी, जो अब पार कर 1,02,390 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है. सोने की मांग में लगातार तेजी ने कीमतों में बढ़ावा दिया है. वहीं त्योहारी सीजन में इस मांग में और तेजी की उम्मीद है. यानी अभी सोने के सस्ता होने की उम्मीद कम हो है.  1 किलो चांदी की कीमत अब तक 123000 रुपये के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है.  

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर जारी सोने-चांदी की रेट के मुताबिक सोमवार, 1 सितंबर को कुछ इस तरह से हैं. 

999 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 102390 रुपये प्रति 10 ग्राम
995 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 101980 रुपये प्रति 10 ग्राम.
916 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 93790 रुपये प्रति 10 ग्राम 
750 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 76790 रुपये प्रति 10 ग्राम 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
;