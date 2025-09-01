Gold Rate: हलचल अमेरिका में और भारत में बढ़ गए सोने-चांदी के दाम, रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई के पार हुआ गोल्ड, चांदी 14 साल में सबसे महंगा

Gold Silver Price Record High: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी रहै. धनतेरस, दिवाली, दुर्गापूजा आने वाली है. वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है. यानी सोने-चांदी की जूलरी खरीदने का मौसम आ गया है. भारत जैसे देश में कोई त्योहार हो या शादी-ब्याह, सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन अब इस खरीदारी के लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी, क्योंकि सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है. सोने की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर चुकी है.

10 ग्राम सोने की कीमत

सोने की कीमत में आई ये तेजी खरीदारों को ज्वैलर्स की दुकानों से दूर कर रही है. सोने की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर सोना 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जो सोने के अब तक की सबसे उच्चतम मूल्य है. सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है. चांदी की कीमत 14 सालों के हाई पर है. पहली बार है, जब ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत 40 डॉलर प्रति औंस से ऊपर निकल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

14 साल के हाई पर चांदी

ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. कमजोर रुपये और मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच चांदी की कीमत 1.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार खुली. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी सितंबर 2011 के बाद पहली बार 40 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई. इंडिस्ट्रियल डिमांग, निवेश में मजबूती और अमेरिकी फेडरल की ओर से ब्याज दरों में कटौती की बदौलत चांदी की हाडिर भाव 1.6 फीसदी चढ़कर 40.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. Gold Rate: ₹3000 चढ़ा सोने का भाव, चांदी ₹1.17 लाख के पार, गोल्ड के लिए करें होल्ड या खरीदारी का मौका ?

क्यों चढ़ा है सोने का भाव

बाजार एक्सपोर्ट की माने तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों है. निवेशकों का फोकस फेडरल रिजर्व की नीति और अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है. वहीं टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया है. इस फैसले से डॉलर पर दबाव बना दिया और सोने की कीमत में तेजी ला दी है. सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है.

सालभर में कितना महंगा हुआ सोना



सालभर में सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. सोने की कीमत लगभग 32% बढ़ी हैं. जनवरी 2025 में सोने की कीमत 80,000/10 ग्राम पर थी, जो अब पार कर 1,02,390 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है. सोने की मांग में लगातार तेजी ने कीमतों में बढ़ावा दिया है. वहीं त्योहारी सीजन में इस मांग में और तेजी की उम्मीद है. यानी अभी सोने के सस्ता होने की उम्मीद कम हो है. 1 किलो चांदी की कीमत अब तक 123000 रुपये के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर जारी सोने-चांदी की रेट के मुताबिक सोमवार, 1 सितंबर को कुछ इस तरह से हैं.

999 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 102390 रुपये प्रति 10 ग्राम

995 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 101980 रुपये प्रति 10 ग्राम.

916 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 93790 रुपये प्रति 10 ग्राम

750 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 76790 रुपये प्रति 10 ग्राम