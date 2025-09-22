Gold Price Today: फेस्टिव डिमांड के चलते गोल्ड ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए दिल्ली, चेन्नई और अन्य शहरों में आज का रेट

Gold Price Today: फेस्टिव डिमांड के चलते गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सोने चांदी की कीमतों में आज तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज यानी 22 सितंबर को सोना 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, जबकि चांदी की कीमत 1 लाख 32 हजार रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई है. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल बुलियन प्राइस में उछाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद दर्ज की गई है.

बुलियन रेट

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एंड एसोसिएशन के मुताबिक, 22 सितंबर को देश में 24 कैरेट (फाइन 999) गोल्ड 1,11,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोना 108500 रुपये प्रति 10 ग्राम के दाम पर बिक रहा है. जबकि, बुलियन मार्केट में प्रति किलो चांदी की कीमत 132170 रुपये है.

सोने की कीमत



नई दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 1,11,530 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,11,720 रुपये चल रही है. बेंगलुरु में ये 1,11,810 रुपये और कोलकाता में 1,11,570 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में सबसे गोल्ड की कीमत सबसे अधिक 1,12,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक, आज सुबह सोने का हाजिर भाव 3,689 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. 3 अक्टूबर का वायदा भाव आज सुबह 1,09,900 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

फेस्टिव सीजन में होती है बहुत खरीदारी

बता दें , फेस्टिव सीजन में सोने-चांदी के गहनों की भी खूब खरीदारी होती है. नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली पर आम लोग गहने और सोने-चांदी के सिक्के खरीदते हैं.

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं

भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.