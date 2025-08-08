1.02 लाख के पार पहुंचकर सोने ने बनाया र‍िकॉर्ड, चांदी में ग‍िरावट; क्‍या इस समय खरीदारी सही?
1.02 लाख के पार पहुंचकर सोने ने बनाया र‍िकॉर्ड, चांदी में ग‍िरावट; क्‍या इस समय खरीदारी सही?

Gold Price 8th August: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का अक्टूबर वायदा भाव 1,02,191 रुपये प्रति 10 ग्राम के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा एमसीएक्‍स पर चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को म‍िली. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:19 PM IST
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमत को लेकर शुक्रवार को मिलाजुला रुख रहा. 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1.01 लाख रुपये के करीब और चांदी की कीमत 1.15 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे आ गई. ग्‍लोबल ट्रेड टेंशन और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के बीच शुक्रवार की सुबह सोने की कीमत र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थीं. शेयर बाजार में गि‍रावट के बीच निवेशकों ने गोल्‍ड में पैसा लगाना ज्‍यादा सुरक्ष‍ित समझा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का अक्टूबर वायदा भाव 1,02,191 रुपये प्रति 10 ग्राम के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा एमसीएक्‍स पर चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को म‍िली.

75000 रुपये के पार पहुंचा 18 कैरेट वाला गोल्‍ड

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम के समय जारी कीमत के अनुसार बीते 24 घंटे में 24 कैरेट गोल्‍ड का दाम 239 रुपये चढ़कर 1,00,942 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 92,463 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 75,707 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 518 रुपये टूटकर 1,14,732 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.

IBJA दो बार जारी करता है सोने-चांदी कीमत
आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार हाजिर बाजार की सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतीन त्रिवेदी ने कहा क‍ि डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट के कारण घरेलू लेवल पर सोने की कीमत को सपोर्ट मिल रहा है. कॉमैक्स पर सोना 3,390 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है.' उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में कीमत में उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि ट्रंप का टैरिफ रुख अन‍िश्‍च‍ितता पैदा कर रहा है. भारत के साथ समझौता फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है.

इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी में तेजी
रुपये में कोई भी पॉज‍िट‍िव बदलाव सोने की तेजी को ल‍िम‍िटेड कर सकता है. फिलहाल, सोने के 1,00,000 रुपये से 1,02,500 रुपये के बीच कारोबार करने की संभावना है. इंटरनेशनल लेवल पर सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी गई. सोने की कीमत बढ़कर 3,480.17 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत भी बढ़कर 38.52 डॉलर प्रति औंस पर है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से 24,780 रुपये या 32.53 प्रतिशत बढ़कर 1,00,942 रुपये पर पहुंच गया है. चांदी का दाम भी 86,017 रुपये प्रत‍ि क‍िलो से 28,715 रुपये या 33.38 प्रतिशत बढ़कर 1,14,732 रुपये पर पहुंच गया है. (इनपुट IANS से भी) 

