Gold Silver Price: सोने और चांदी की कीमत में 2025 के दौरान जबरदस्‍त इजाफा देखने को म‍िला है. एक साल के दौरान सोना 70% से ज्‍यादा चढ़ गया और चांदी भी उछलकर डबल के पार चली गई. सोने के रेट र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद भी इसकी दीवानगी में कमी नहीं देखी जा रही है. सोना देश की इकोनॉमी को सीधे तौर पर प्रभाव‍ित कर रहा है. प‍िछले एक साल के दौरान सोने के आयात में जबरदस्‍त इजाफा देखा गया. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के पहले 11 महीनों (अप्रैल से फरवरी) के दौरान सोने का इम्‍पोर्ट 29 प्रतिशत बढ़कर 69 अरब डॉलर पर पहुंच गया. पिछले साल की इस अवध‍ि के दौरान यह आंकड़ा 53.52 अरब डॉलर का था.

आयात के आंकड़ों में यह र‍िकॉर्ड सोने के दाम में प‍िछले एक साल के दौरान आए उछाल की वजह से आया है. दिल्ली में सोने के दाम 1,50,000 रुपये (1.5 लाख रुपये) प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहे हैं. सोने को खासतौर पर ज्वेलरी इंडस्‍ट्री की ड‍िमांड पूरा करने के आयात क‍िया जाता है. भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्‍ड कंज्‍यूमर देश है. देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से ज्यादा है. कीमत में र‍िकॉर्ड तेजी के बावजूद इसकी ड‍िमांड बनी रहने के कारण इसका आयात बढ़ गया.

कुल सोने का 40% ह‍िस्‍सा स्विट्जरलैंड से आया

भारत में सबसे ज्‍यादा सोने का आयात स्विट्जरलैंड से क‍िया गया. कुल आयात का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा स्विट्जरलैंड से आया है. इसके बाद यूएई (UAE) से 16 प्रत‍िशत इम्‍पोर्ट क‍िया गया और 10 प्रत‍िशत के साउथ अफ्रीका से आया. स्विट्जरलैंड से क‍िया जाने वाला सोने का आया 11.57 प्रतिशत बढ़कर 23.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया. फरवरी में अकेले स्विट्जरलैंड से ही सोने के आयात में 719 फीसदी का इजाफा देखा गया और यह 2.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया. सोने के आयात के मामले में पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर भारत है.

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एक्‍सपर्ट की राय

पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍टर मनोज कुमार जैन ने कहा क‍ि इस साल भी सोने का आयात अपने र‍िकॉर्ड लेवल पर बना रहेगा. इसका कारण न‍िवेश के प्रत‍ि लोगों का गोल्‍ड के प्रत‍ि बढ़ता रुझान है. इसके अलावा दुन‍ियाभर के केंद्रीय बैंक सोने खरीदकर गोल्‍ड र‍िजर्व बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं. आरबीआई (RBI) के पास मौजूदा समय में 880 मीट्र‍िक टन सोना है. आने वाले समय में सोने के रेट को लेकर उन्‍होंने कहा क‍ि इजरायल और ईरान का युद्ध थमने के बाद एक बार फ‍िर से सोने के दाम में तेजी आने की उम्‍मीद है. सोने में एसआईपी के रूप में न‍िवेश जारी रखें.

व्‍यापार घाटा भी बढ़ा

सोने के लगातार बढ़ते आयात से देश का ट्रेड डेफ‍िस‍िट और बढ़ गया है. अप्रैल-फरवरी 2025-26 में देश का व्यापार घाटा 310.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया. पिछले साल इसी अवध‍ि में इसका आंकड़ा 261.80 अरब डॉलर का था. इससे करंट अकाउंट डेफ‍िस‍िट पर (CAD) दबाव पड़ा है. दिसंबर तिमाही में करंट अकाउंट डेफ‍िस‍िट 13.2 अरब डॉलर (GDP का 1.3 प्रतिशत) रहा, यह प‍िछले साल 11.3 अरब डॉलर (1.1 प्रतिशत) पर था. हालांकि अप्रैल-दिसंबर में करंट अकाउंट डेफ‍िस‍िट (CAD) में कुछ सुधार देखा गया.

चांदी का आयात भी बढ़ा

सोने के साथ चांदी का आयात भी 142.87 प्रतिशत बढ़कर 11.43 अरब डॉलर का हो गया. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्‍टर में चांदी की ड‍िमांड बढ़ने से यह उछाल आया है. आयात के न‍ियम सख्‍त बनाने के ल‍िए सरकार ने पिछले हफ्ते सोने, चांदी और प्लैटिनम से तैयार होने वाली चीजों और ज्‍वैलरी पर पाबंदी लगा दी थी.