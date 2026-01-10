टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले गोल्ड पर निवेशकों की नजर, मौका या जोखिम?

Is it right time to buy gold : बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और अमेरिका में आने वाली मंदी के डर के बीच MCX सोने की दर ने 2026 में अपनी तेजी जारी रखी है. गोल्ड की कीमत ₹1,35,447 से बढ़कर ₹1,38,875 प्रति 10 ग्राम हो गई है. गोल्ड में 2026 में निवेशकों को लगभग 2.50% का रिटर्न मिला है. कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुतबिक, सोने की दर तेजी के ट्रेंड में है क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है. एक्सपर्ट्स के मुतबिक, अमेरिका ने 2026 में 4.4% की बेरोजगारी दर के साथ एंट्री की है. अब अमेरिकी मंदी के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं. ये दोनों कॉम्बिनेशन कम समय में सोने के लिए एक अनुकूल सेफ-हेवन डिमांड बनाता है.

कहां पहुंच सकती है कीमत?

एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत में सोने की कीमतें जल्द ही ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं. एक्सपर्ट्स ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोर्ट से अगले बुधवार को ट्रंप के टैरिफ पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में मंदी का नया डर

आज सोने की कीमत बुल ट्रेंड में क्यों है? इस पर SEBI-रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि बढ़ता जियो पॉलिटिकल तनाव और अमेरिका में मंदी का नया डर सोने की कीमतों में बुल ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद के मुख्य कारण हैं. अमेरिका ने 2026 में 4.4% बेरोजगारी दर के साथ एंट्री की है. ये 2003 के बाद नौकरियों में सबसे कम मासिक बढ़ोतरी है. ये दिखाता है कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को कमजोर कर रहे हैं और अमेरिका में मंदी ला रहे हैं.

ये भी पढ़ें : ट्रंप की 500% टैरिफ की आशंका, क्रूड ऑयल सप्लाई को झटका; क्या भारत में बढ़ेंगे दाम?

अनुज गुप्ता ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बारे में कोई ठोस डेवलपमेंट न होने से जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ गया है. असल में अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष वैश्विक शक्तियों के फिर से संगठित होने का संकेत देता है क्योंकि चीन अब वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों से सबक लेकर ताइवान पर हमला शुरू कर सकता है.

US सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर फैसला?

पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल ने सोने के निवेशकों को US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले को लेकर सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि ट्रंप के टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद थी. लेकिन US सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी 2026 यानी अगले हफ्ते बुधवार को अपने अगले फैसले सुनाने वाला है. बाजार में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा सकता है और ट्रेड वॉर और टैरिफ बढ़ोतरी जैसी अनिश्चितताएं कम हो सकती हैं.

क्या सोने में निवेश करने का ये सही समय है?

गोल्ड में का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद करते हुए एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, 'MCX पर आज सोने का रेट ₹1,38,819 प्रति 10 ग्राम है. आज सोने की कीमत के लिए मजबूत सपोर्ट ₹1,35,000 से ₹1,37,000 की रेंज में है. तत्काल रेजिस्टेंस ₹1,40,000 से ₹1,42,000 पर देखा जा रहा है. कुल मिलाकर स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, जिसे मजबूत ग्लोबल कीमतों, सपोर्टिव रुपये के ट्रेंड और स्थिर निवेश फ्लो से सपोर्ट मिल रहा है.'