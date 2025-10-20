Advertisement
trendingNow12969151
Hindi Newsबिजनेस

सोने पर सुहागा साबित हुई सरकारी स्कीम, निवेशक होंगे मालामाल, मिलेगा 153% रिटर्न

सोना तो हमेशा से ही खास होता है. सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. सोने को लेकर सरकार की सरकारी स्कीम लोगों के लिए बेहतरीन साबित हुई है. सोने ने खूब मालामाल बनाया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 20, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने पर सुहागा साबित हुई सरकारी स्कीम, निवेशक होंगे मालामाल, मिलेगा 153% रिटर्न

Sovereign Gold Bond: सोना तो हमेशा से ही खास होता है. सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. सोने को लेकर सरकार की सरकारी स्कीम लोगों के लिए बेहतरीन साबित हुई है. सोने ने खूब मालामाल बनाया है. अब इस पर आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21 सीरीज-VII के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख और कीमत की घोषणा की है, जिससे निवेशकों को पांच वर्षों में 153 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिलेगा. 

केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार, इस किस्त के निवेशक 20 अक्टूबर 2020 को जारी होने की तारीख से ठीक पांच वर्ष बाद प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का विकल्प चुन सकते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा 15 से 17 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के औसत क्लोजिंग प्राइस के आधार पर रिडेम्पशन मूल्य 12,792 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है. 

एसजीबी सीरीज-VII मूल रूप से 20 अक्टूबर, 2020 को 5,051 रुपए प्रति ग्राम पर जारी किया गया था.  इसका मतलब है कि निवेशकों को प्रति ग्राम 7,741 रुपए या लगभग 153 प्रतिशत का लाभ हुआ है, जिसमें निवेश अवधि के दौरान प्राप्त 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का अतिरिक्त अर्धवार्षिक ब्याज शामिल नहीं है. सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना निवेशकों को सोने को फिजिकल फॉर्म में रखे बिना उसमें निवेश करने की अनुमति देती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्येक बॉन्ड की अवधि आठ वर्ष होती है, जिसमें पांच वर्ष बाद प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का विकल्प होता है. निवेशकों को कर लाभ भी मिलता है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद रिडेम्पशन पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता है. रिडेम्पशन मूल्य, रिडेम्पशन तारीख से पहले के तीन कार्यदिवसों के लिए सोने (999 शुद्धता) के औसत समापन मूल्य का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है. यह बाजार दरों से जुड़ा एक पारदर्शी और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है.  

जो निवेशक प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी करने की तिथि और अपनी एसजीबी होल्डिंग्स की सीरीज की पुष्टि करनी होगी. उन्हें आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने संबंधित बैंकों, डाकघरों या अपने एसजीबी खातों का प्रबंधन करने वाले एजेंटों के माध्यम से अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी. इस घोषणा के साथ, आरबीआई ने एक बार फिर निवेश परिसंपत्ति के रूप में सोने के मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला है, जो स्थिरता और आकर्षक दीर्घकालिक रिटर्न दोनों प्रदान करता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप