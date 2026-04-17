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डायवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अहम भूमिका निभा रहा है गोल्ड: कैलाश कुलकर्णी

निवेशकों के लिए उद्देश्य केवल किसी एक एसेट क्लास पर निर्भर रहना नहीं होता, बल्कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होता है जो बदलते बाजार हालात का सामना कर सके. गोल्ड ऐतिहासिक रूप से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का उपयोगी हिस्सा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:11 PM IST
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डायवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अहम भूमिका निभा रहा है गोल्ड: कैलाश कुलकर्णी

Diversified Investment Portfolios : गोल्ड लंबे समय से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक अहम स्थान रखता आया है. कई पीढ़ियों से इसे वैल्यू स्टोर करने वाले एसेट के रूप में देखा गया है और निवेशक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करते समय इसे अहम विकल्प मानते रहे हैं. फाइनेंशियल बाजारों में लगातार बदलाव और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के विस्तार के बावजूद गोल्ड आज भी संतुलित एसेट एलोकेशन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है.

गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी का एक बड़ा कारण इसकी खास विशेषताएं हैं. कई फाइनेंशियल एसेट्स के विपरीत, गोल्ड की वैल्यू उसकी सीमित उपलब्धता, टिकाऊपन और लंबे समय से मौद्रिक एसेट के रूप में स्वीकृति पर आधारित है. यही खूबियां इसे अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों में भी प्रासंगिक बनाए रखती हैं. निवेशकों के लिए उद्देश्य केवल किसी एक एसेट क्लास पर निर्भर रहना नहीं होता, बल्कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होता है जो बदलते बाजार हालात का सामना कर सके. गोल्ड ऐतिहासिक रूप से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का उपयोगी हिस्सा रहा है.

पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के रूप में गोल्ड

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डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश को अलग-अलग एसेट क्लास में बांटना, लंबे समय के निवेश का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है. इससे अस्थिरता को नियंत्रित करने और पोर्टफोलियो संतुलन बेहतर करने में मदद मिल सकती है. गोल्ड ने ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग बाजार परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. पिछले दो दशकों में कई कैलेंडर वर्षों के दौरान इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है. ये विभिन्न आर्थिक हालात में इसकी मजबूती को दर्शाता है. हालांकि, रिटर्न हर साल अलग-अलग हो सकते हैं. लेकिन लंबी अवधि में इसका प्रदर्शन ये दिखाता है कि गोल्ड कई वैश्विक घटनाओं और फाइनेंशियल चक्रों के दौरान प्रासंगिक बना रहा है. यही वजह है कि कई निवेशक इसे डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा मानते हैं.

दुनिया में उथल-पुथल के दौर में क्या था गोल्ड का हाल? 

गोल्ड की लोकप्रियता का एक और कारण ये है कि बाजार अनिश्चितता के समय ये अहम भूमिका निभाता है. ऐतिहासिक रूप से जब बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है या निवेशक स्थिरता की तलाश करते हैं, तब गोल्ड में रुचि बढ़ जाती है. पिछले दशक की कई वैश्विक घटनाओं ने इस पैटर्न को दिखाया है. वैश्विक संकट के समय में भी गोल्ड की मांग में अक्सर तेजी देखी गई है. उदाहरण के तौर पर, 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगे वैश्विक लॉकडाउन के समय गोल्ड ने कैलेंडर वर्ष में करीब 28% रिटर्न दिया था. ये अनिश्चितता के दौर में निवेशकों की बढ़ती मांग को दर्शाता है.

 

गोल्ड ETF की बढ़ती वैश्विक डिमांड

समय के साथ निवेशकों के गोल्ड में निवेश करने का तरीका काफी बदल गया है. पहले जहां फिजिकल गोल्ड को प्राथमिकता दी जाती थी. वहीं, अब वित्तीय निवेश उत्पादों ने गोल्ड में निवेश को ज्यादा आसान, पारदर्शी और रेगुलेटेड बना दिया है. गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) इस उद्देश्य के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यमों में से एक बनकर उभरे हैं.

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर गोल्ड ETF की मांग लगातार बढ़ी है. अलग-अलग क्षेत्रों के निवेशकों ने इन उत्पादों में निवेश बढ़ाया है. इससे कुल होल्डिंग्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. ये वित्तीय गोल्ड निवेश में बढ़ती रुचि को दर्शाता है.

भारत में बढ़ती भागीदारी

भारत पारंपरिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में शामिल रहा है. हालांकि, ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड अब भी घरेलू डिमांड में प्रमुख हैं. लेकिन. गोल्ड से जुड़े वित्तीय निवेश विकल्पों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है. भारत में हाल के वर्षों में गोल्ड ETF में निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है. डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म्स तक बेहतर पहुंच और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बढ़ती जागरूकता भी इस ट्रेंड को समर्थन दे रही है.

 

आधुनिक एसेट एलोकेशन में गोल्ड की भूमिका

जैसे-जैसे निवेश पोर्टफोलियो डेवलप हो रहे हैं. एसेट एलोकेशन लंबी अवधि की वित्तीय योजना का केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है. किसी एक एसेट क्लास पर निर्भर रहने के बजाय निवेशक अब ऐसे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढल सकें. इसी फ्रेमवर्क में गोल्ड आज भी अहम भूमिका निभा रहा है. इसकी ऐतिहासिक मजबूती, ETF और गोल्ड फण्ड ऑफ फंड्स जैसे वित्तीय निवेश उत्पादों के जरिए बढ़ती पहुंच और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी इसे आधुनिक पोर्टफोलियो में प्रासंगिक बनाती है.

डिस्क्लेमर: (ये लेख HSBC म्यूचुअल फंड के CEO कैलाश कुलकर्णी ने लिखा है. व्यक्त विचार निजी हैं. निवेशकों से अनुरोध है कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.)

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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