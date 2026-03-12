Gold Rate: जंग के बीच सोने में चकाचौंध तेजी, चांदी एक झटके में ₹6000 हुई महंगी, 10 ग्राम गोल्ड का रेट कहां पहुंचा ?

Gold Rate Today: जिस बात का डर सता रहा था, वहीं हुआ है. ईरान-अमेरिका जंग के बीच सोने की कीमत में बड़ी तेजी लौटी है. अब तक जो सोना गिर रहा था, 12 मार्च को अचानक उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. गुरुवार को MCX पर सोने की कीमत 100 रुपये से ज्यादा चढ़ी तो चांदी ने एकाएक 6000 रुपये की छलांग लगा दी. अप्रैल डिलीवरी वाला गोल्ड आज 1,61,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया वहीं 6,170 रुपये की तेजी के साथ 2,73,160 रुपये पर पहुंच गई.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की आज की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक सोने की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भाव चढ़ने लगे. आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के सोने का भाव कुछ इस तरह से रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

- 24 कैरेट वाला सोना आज 1,60,303 रुपये प्रति 10 ग्राम.

- 22 कैरेट वाला सोना आज 1,46,838 रुपये प्रति 10 ग्राम.

- 18 कैरेट वाला सोना आज 1,20,227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

- 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,68, 301 रुपये पर पहुंच गई.

देश के महानगरों में सोने का भाव

देश के चार महानगरों में सोने-चांदी की कीमत की बात करें तो 12 मार्च को मुंबई में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,48,271 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में आज 24 कैरेट वाले सोने का भाव 1,61,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,48,014 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह से कोलकाता में आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,63,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,49,426 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. चेन्नई की बात करें तो 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 1,62,220 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,48,702 रुपये प्रति 10 ग्राम है.