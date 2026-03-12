Advertisement
trendingNow13138650
Hindi NewsबिजनेसGold Rate: जंग के बीच सोने में चकाचौंध तेजी, चांदी एक झटके में ₹6000 हुई महंगी, 10 ग्राम गोल्ड का रेट कहां पहुंचा ?

Gold Rate: जंग के बीच सोने में चकाचौंध तेजी, चांदी एक झटके में ₹6000 हुई महंगी, 10 ग्राम गोल्ड का रेट कहां पहुंचा ?

जिस बात का डर सता रहा था, वहीं हुआ है. ईरान-अमेरिका जंग के बीच सोने की कीमत में बड़ी तेजी लौटी है. अब तक जो सोना गिर रहा था, 12 मार्च को अचानक उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. गुरुवार को MCX पर सोने की कीमत 100 रुपये से ज्यादा चढ़ी तो चांदी ने एकाएक 6000 रुपये की छलांग लगा दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 12, 2026, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: जंग के बीच सोने में चकाचौंध तेजी, चांदी एक झटके में ₹6000 हुई महंगी, 10 ग्राम गोल्ड का रेट कहां पहुंचा ?

Gold Rate Today: जिस बात का डर सता रहा था, वहीं हुआ है. ईरान-अमेरिका जंग के बीच सोने की कीमत में बड़ी तेजी लौटी है. अब तक जो सोना गिर रहा था, 12 मार्च को अचानक उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. गुरुवार को MCX पर सोने की कीमत 100 रुपये से ज्यादा चढ़ी तो चांदी ने एकाएक 6000 रुपये की छलांग लगा दी. अप्रैल डिलीवरी वाला गोल्ड आज 1,61,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया वहीं 6,170 रुपये की तेजी के साथ 2,73,160 रुपये पर पहुंच गई.  

 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की आज की कीमत 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक सोने की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भाव चढ़ने लगे. आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के सोने का भाव कुछ इस तरह से रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

- 24 कैरेट वाला सोना आज 1,60,303 रुपये प्रति 10 ग्राम.
- 22 कैरेट वाला सोना आज 1,46,838 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
- 18 कैरेट वाला सोना आज 1,20,227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
- 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,68, 301 रुपये पर पहुंच गई.  

देश के महानगरों में सोने का भाव 

देश के चार महानगरों में सोने-चांदी की कीमत की बात करें तो 12 मार्च को मुंबई में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने की कीमत  1,48,271 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में आज  24 कैरेट वाले सोने का भाव  1,61,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,48,014 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह से कोलकाता में  आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत  1,63,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,49,426  रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. चेन्नई की बात करें तो 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 1,62,220  रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,48,702 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?