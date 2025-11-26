Advertisement
Gold Rate: थोड़ा थमा, फिर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा सोना, अब तक ₹50000 चढ़ा भाव, चांदी ₹73000 हुई महंगी

सोने-चांदी की कीमत में गिरावट के दिन खत्म हो गए. सोना फिर से चढ़ने लगा है. सोने के दाम में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है. बीते तीन दिनों से सोने की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था. लोग सोने के और सस्ते होने का इंतजार ही कर रहे थे, कि गोल्ड ने यूटर्न ले लिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 26, 2025, 09:52 PM IST
Gold Rate: थोड़ा थमा, फिर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा सोना, अब तक ₹50000 चढ़ा भाव, चांदी ₹73000 हुई महंगी

Gold Rate Jumped: सोने-चांदी की कीमत में गिरावट के दिन खत्म हो गए. सोना फिर से चढ़ने लगा है. सोने के दाम में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है. बीते तीन दिनों से सोने की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था. लोग सोने के और सस्ते होने का इंतजार ही कर रहे थे, कि गोल्ड ने यूटर्न ले लिया. अगर इस साल की बात करें तो साल 2025 में जनवरी से लेकर अब तक सोना 50000 रुपये तक चढ़ चुका है. जबकि चांदी की कीमत में 73000 रुपये तक की बढ़त देखने को मिल रही है. बुधवार को सोना सोना 962 रुपए महंगा होकर 1.26 लाख रुपये  प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 

सोने-चांदी की कीमत में तेजी लौटी  

सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 2,700 रुपए बढ़ गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 962 रुपए बढ़कर 1,26,081 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,25,119 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.  

22 कैरेट वाले सोने का आज का रेट  
इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,15,490 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,14,609 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.  18 कैरेट सोने का दाम 93,839 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 94,561 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है.  बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,705 रुपए बढ़कर 1,59,025 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,56,320 रुपए प्रति किलो था.  हाजिर के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में देखी गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर गोल्ड के 5 दिसंबर 2025 के कॉट्रैक्ट का दाम 0.61 प्रतिशत बढ़कर 1,25,988 रुपए और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.56 प्रतिशत बढ़कर 1,58,757 रुपए हो गया है.  

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी के कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है.  खबर लिखे जाने तक सोना 0.77 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,198 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51.80 डॉलर प्रति औंस पर था. बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 4,150 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है, जो दिखाता है कि सोने में व्यापक स्तर पर तेजी बनी हुई है. आने वाले समय में सोने की चाल अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा विशेष रूप से फेड का ब्याज दरों पर निर्णय से तय होगी.आईएएनएस

