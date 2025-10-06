Gold Loan Demand: सोने का दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा तो गोल्ड लोन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है. इस बीच कुछ बैंकों की तरफ से सस्ती दर पर गोल्ड लोन मुहैया कराया जा रहा है. आइए जानते हैं किस बैंक की तरफ से कितने ब्याज पर गोल्ड लोन दिया जा रहा है?
- Gold Loan Interest Rate Comparison: साल 2025 के दौरान सोने और चांदी की कीमत में जदरदस्त तेजी देखी गई. दाम में तेजी का असर है कि दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. सोना 1.20 लाख रुपये के पार पहुंच गा है. सोने के दाम चढ़ने का असर यह है कि साल 2025 में गोल्ड लोन की डिमांड 122 प्रतिशत बढ़ गई है. गोल्ड लोन की राशि बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ने का कारण सोने के ऊंचे रेट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ढीले नियम हैं.
- इस साल अब तक 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया
- सोना इस साल में अब तक 44 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है. टाटा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल केंद्रीय बैंकों की तरफ से जमकर सोना खरीदा जा रहा ळै. अमेरिकी फेड की तरफ से 17 सितंबर को ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई. ग्लोबल अनिश्चितता के बीच लोग सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं. रुपये में कमजोरी आने से सोने की चमक बढ़ी है.
- गोल्ड लोन लेने का फायदा
गोल्ड लोन के जरिये आप ज्वैलरी को गिरवी रखकर तुरंत पैसा ले सकते हैं. यह किसी भी तरह की इमरजेंसी, बिजनेस या निजी जरूरत के समय काम आता है. गोल्ड लोन लेते समय इसे बेचना नहीं पड़ता, केवल इसकी एवज में मिलने वाले पैसे पर ब्याज चुकाना पड़ता है. यह ब्याज अपको लोन के टेन्योर तक देना होता है. ब्याज दरें हर बैंक की अलग-अलग होती हैं. लेकिन अभी गोल्ड लोन की ब्याज दर 8.05 प्रतिशत से शुरू होती है.
- सबसे सस्ता गोल्ड लोन देने वाले बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड लोन की ब्याज दर 8.05% से 8.35% तक ऑफर की जा रही है. 12 महीने के लिए मिलने वाले गोल्ड लोन पर 0.25 प्रतिशत की प्रोसेसिंग फी है. इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) 8.20% से लेकर 11.60% की दर पर ब्याज ऑफर कर रहा है. बैंक की तरफ से 50 लाख तक का लोन ऑफर किया जा रहा है. पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दर 8.35% से शुरू होती है. यहां पर लोन अमाउंट का 0.30 प्रतिशत+जीएसटी प्रोसेसिंग फी के रूप में देना होगा.
- इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) की ब्याज दर की बात करें तो 8.6% – 8.75% के बीच है. 20 हजार रुपये से 30 लाख रुपये तक के लोन पर बैंक की तरफ से 1500 रुपये प्रोसेसिंग फी ली जा रही है. बैंक की तरफ से 12 महीने के लिए यह लोन दिया जा रहा है. देश का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 8.75% की दर पर 36 महीने के लिए गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है.
