र‍िकॉर्ड लेवल पर सोने के दाम, देश के ये 5 बैंक दे रहे सबसे सस्‍ता गोल्‍ड लोन; क्‍या है फायदा? सोने का दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचा तो गोल्‍ड लोन की ड‍िमांड भी तेजी से बढ़ी है. इस बीच कुछ बैंकों की तरफ से सस्‍ती दर पर गोल्‍ड लोन मुहैया कराया जा रहा है. आइए जानते हैं क‍िस बैंक की तरफ से क‍ितने ब्‍याज पर गोल्‍ड लोन द‍िया जा रहा है?

