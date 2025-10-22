Gold Loan: देश में सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या अचानक क्यों बढ़ रही? इसमें है मुनाफा ही मुनाफा, समझिए कैसे

आपमें से जिन लोगों को सोना और चांदी में जरा सी भी रुचि है, उनके लिए ये खबर बड़े काम की है. दो सवाल इस समय ऐसे हैं, जिनका जवाब हर आदमी जानना चाह रहा है.

पहला सवाल - सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है?

दूसरा सवाल - पिछले 2 दिनों से सोना-चांदी की कीमत क्यों गिर रही है और क्या कल इसमें और भी गिरावट आ सकती है?

पहले बात पहले सवाल से करते हैं. सोने के जो गहने भारतीय परिवार सुरक्षित लॉकर में रखते हैं, जिन्हें सिर्फ शादी या किसी बड़े उत्सव में पहना जाता है, उसे अब नगदी यानी कर्ज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल गोल्ड लोन में 118 प्रतिशत का उछाल आया है. यानी सोना के बदले कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी है. वर्ष 2024 में अगस्त तक 1 लाख 40 हजार 393 करोड़ रुपए का गोल्ड बांटा गया था. इस साल अगस्त तक 3 लाख 5 हजार 814 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन बांटा जा चुका है.

एक साल में 42 फीसदी बढ़ी कीमत

सोने के गहने गिरवी रखकर लोग कर्ज क्यों ले रहे हैं. इसका विज्ञान भी समझिए. दरअसल पिछले एक साल में सोने का दाम तेजी से बढ़ा है. अगस्त 2024 में 10 ग्राम सोना करीब 72 हजार 360 रुपए का था. अगस्त 2025 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1 लाख 3 हजार रुपए हो गई. यानी एक साल में सोने के दाम करीब 42 प्रतिशत बढ़ा है.

गोल्ड लोन लेना आसान, सोना भी सुरक्षित

सरल तरीके से समझें तो एक साल पहले अगर किसी को सोने की ज्वैलरी गिरवी रखने पर 100 रुपए का कर्ज मिलता तो आज उसे 142 रुपए का कर्ज मिल सकता है. इसलिए अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोग घर में रखे गहनों को गिरवी रख रहे हैं और बदले में उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है. गोल्ड लोन लेना आसान भी है. क्योंकि बैंक गहने में सोने की मात्रा चेक करता है और तत्काल लोन दे देता है. बैंक में गिरवी रखा गया सोना भी सुरक्षित रहता है. इसलिए आम आदमी के लिए गोल्ड लोन लेना आसान के साथ सस्ता विकल्प भी है क्योंकि पर्सनल लोन पर फिलहाल 12 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना पड़ता है. वहीं गोल्ड लोन पर ब्याज दर करीब 9 प्रतिशत के आसपास है.

भारतीय परिवारों के पास 25 हजार टन सोना

गोल्ड लोन में डिफॉल्ट रेट यानी कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की संख्या भी कम रहती है, क्योंकि भारतीय परिवारों का गहने से लगाव तो हम सभी जानते ही हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 25 हजार टन सोना है. ये दुनिया के दस बड़े बैंकों के पास मौजूद सोने के भंडार से ज्यादा है. भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने की मौजूदा कीमत करीब 3 करोड़ 24 लाख 45 हजार करोड़ रुपए है. ये पैसा कितना है इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि दुनिया के करीब 131 देशों की जीडीपी इससे कम है. यानी भारतीय परिवारों के लॉकर में दुनिया के 131 देशों की जीडीपी से ज्यादा मूल्य का स्वर्ण आभूषण बंद है. भारतीय परंपरा में सोना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसे संकट का साथी भी माना जाता है. इसलिए भारत में सोने को लेकर जबरदस्त आकर्षण है. हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप भी गोल्ड लोन लेने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे बैंक से लें, जहां आपको ब्याज भी कम देना पड़े और गहने भी सुरक्षित रहें.

12 साल में 1 दिन की सबसे बड़ी गिरावट हो गई

सोने और चांदी का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. जिनके पास गहने हैं उन्हें फायदा हो रहा है. लेकिन क्या ये सोना और चांदी खरीदने का सही वक्त है. अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सोना-चांदी के भाव दो दिनों से क्यों गिर रहे हैं और कल क्या होने वाला है? इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सोने के दाम में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई. चांदी की कीमत भी 7.1 प्रतिशत कम हुई है. ये पिछले 12 साल में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है.

अब हो रही मुनाफा वसूली

भारत पर इसका क्या असर होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि अचानक इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के दाम तेजी से क्यों गिरे हैं. इसकी वजह है मुनाफा वसूली. जिन बड़े व्यापारियों ने फायदे के लिए सोना और चांदी खरीदा था, अब वो अपना स्टॉक बेच रहे हैं और इसलिए दाम घट रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक औंस यानी 31 ग्राम सोने की कीमत चार महीने में 3300 डॉलर से बढ़कर 4400 डॉलर हो गई थी. इसलिए अब मुनाफा वसूली हो रही है.

अब भारत की बात करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कल यानी 23 अक्टूबर को बाजार खुलने पर सोने-चांदी के दाम में तेज गिरावट हो सकती है. मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज पर सोने-चांदी ने 17 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था. उसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 30 हजार रुपए से घटकर 1 लाख 28 हजार रुपए हो गई है. वहीं चांदी का दाम करीब 20 हजार रुपए प्रति किलो तक कम हुआ है.

कई देशों के सेंट्रल बैंक बढ़ा रहे गोल्ड स्टॉक

फिलहाल कुछ दिनों तक सोने-चांदी के दाम में गिरावट का ट्रेंड जारी रह सकता है. लेकिन इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई देशों के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहे हैं. इसलिए सोने की डिमांड बनी रहेगी. अगर आप सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं.