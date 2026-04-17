अक्षय तृतीया पर सस्ता हो सकता है सोना! 15 बैंकों को गोल्ड इंपोर्ट की छूट, Gold Buyers के लिए खुशखबरी

Akshaya Tritiya 2026 : केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत 15 प्रमुख बैंकों को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, इस अवधि के दौरान केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और Sberbank को सिर्फ सोना आयात करने की मंजूरी दी गई है. इससे पहले रायटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी मंजूरी की औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण भारतीय बैंकों ने विदेशों से सोना और चांदी आयात के ऑर्डर रोक दिए थे. इसेक कई खेप कस्टम पर अटक गई थीं.

ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट

रायटर्स की इस खबर के बाद शुक्रवार को ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है. कल्याण ज्वेलर्स के शेयर करीब 6% टूटकर 415.25 रुपये पर पहुंच गए, जबकि टाइटन के शेयर लगभग 3% गिरकर 4,330 रुपये पर कारोबार करते दिखे. वहीं, भारत की सबसे बड़ी PSU ट्रेडिंग कंपनी MMTC के शेयर 16% तक उछल गए. कमजोर डिमांड का असर वैश्विक सोना-चांदी कीमतों पर पड़ सकता है. वहीं, इससे भारत का व्यापार घाटा कम हो सकता है और रुपये को सहारा मिल सकता है. ये इस साल एशिया की कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल रहा है.

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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, भारत में 2025 के दौरान सोने की मांग घटकर 710.9 मीट्रिक टन रह गई. ये पिछले पांच वर्षों का सबसे निचला स्तर है.

सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीनों में आयात किए गए सोना-चांदी के स्टॉक में कमी आ रही है और बाजार अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) की बिक्री पर निर्भर हो गया है. जहां रिडेम्प्शन भी देखा जा रहा है. कोलकाता के एक बुलियन डीलर ने कहा कि ईरान संघर्ष के कारण तेल, गैस और उर्वरक की कीमतें बढ़ी हैं. इससे अप्रैल में भारत का आयात बिल बढ़ सकता है. इसी वजह से सरकार ने व्यापार घाटा नियंत्रित करने के लिए सोना-चांदी आयात को धीमा किया होगा.

RBI द्वारा सोना और चांदी आयात के लिए अधिकृत बैंक

एक्सिस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया

डॉयचे बैंक

फेडरल बैंक लिमिटेड

HDFC बैंक लिमिटेड

इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड

ICICI बैंक लिमिटेड

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

पंजाब नेशनल बैंक

RBL बैंक लिमिटेड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

यस बैंक लिमिटेड

RBI द्वारा केवल सोना आयात के लिए अधिकृत बैंक