Jonnagiri Gold Project in India: भारत हर साल सैकड़ों टन सोने का व‍िदेश से आयात करता है. अब भारत सोने के आयात के ल‍िए दूसरे देशों पर न‍िर्भरता को करने जा रहा है. जी हां, भारत की धरती ने भी सोना उगलना शुरू कर द‍िया है. यह आजादी के बाद पहला मौका है जब देश की धरती से इतनी बड़ी मात्रा में सोना न‍िकाला जाएगा. सरकार के इस कदम से देश के घरेलू गोल्‍ड प्रोडक्‍शन ल‍िमि‍ट बढ़कर नई लेवल पर पहुंच सकती है. भारत में हर साल 800 टन से ज्‍यादा सोने का आयात क‍िया जाता है. देश में नई गोल्‍ड माइन से न‍िकलने वाले सोने का फर्क अभी देश के आयात पर नहीं पड़ेगा. अभी सोने का आयात पहले ही लेवल पर जारी रहेगा.

आंध्र प्रदेश देश की पहली बड़ी प्राइवेट लेवल पर डेवलप की गई गोल्‍ड माइन शुरू करने जा रहा है. आंध्र के कुरनूल जिले में जोन्‍नाग‍िरी प्रोजेक्ट के मई के पहले हफ्ते में काम शुरू होने की उम्‍मीद है. यह आजादी के बाद देश की पहली बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन है. इससे देश की घरेलू गोल्‍ड प्रोडक्‍शन ल‍िमि‍ट बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है. सोने का आयात करने में सरकार को ज्‍यादा व‍िदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है और इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है.

400 करोड़ से ज्यादा का न‍िवेश क‍िया

जोन्‍नाग‍िरी प्रोजेक्ट को जियोमायसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डेवलप क‍िया जा रहा है. इसमें जोन्‍नाग‍िरी, एर्रागुडी और पागिडिरायी गांवों की कुल 598 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल है. इस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का न‍िवेश क‍िया जा चुका है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस माइन की राष्‍ट्र को सौगात दे सकते हैं. इस प्रोजेक्‍ट के शुरू होने के बाद भारत की तूती व‍िदेशों में बजेगी. इस खबर के आने के बाद अमेर‍िका से लेकर चीन तक सब हैरान हैं.

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क‍ितना सोना होने की उम्‍मीद?

प्रोजेक्ट में अभी 13.1 टन सोना होने का पुख्‍ता सुबूत म‍िला है. आने वाले समय में इसके बढ़कर 42.5 टन तक होने की उम्‍मीद है. पीक लेवल पर इस खदान से हर साल एक टन शुद्ध सोने (1,000 किलोग्राम) का प्रोडक्‍शन अगले 15 साल तक क‍िया जा सकता है. शुरुआती सालों में यह प्रोडक्‍शन 500-750 किलो सालाना के करीब रहेगा. इसके बाद धीरे-धीरे इसमें इजाफा होगा. भारत की तरफ से हर साल 800 टन से ज्यादा सोने का आयात क‍िया जाता है. इससे देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व पर भारी दबाव पड़ता है. देश का घरेलू उत्पादन प्रोडक्‍शन के ल‍िहाज से बेहद कम है.

तुरंत नहीं घटेगा सोने का आयात

कर्नाटक की हुत्ती खदान से हर साल करीब 1500 से 1600 क‍िलो सोना न‍िकलता है. साल 2000 में कोलार गोल्ड फील्ड के बंद होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर माइनिंग करीब-करीब ठप हो गई. पब्लिक सेक्टर की कंपन‍ियां जैसे एनएमडीसी (NMDC) अब विदेशों में गोल्‍ड एसेट्स खरीद रही हैं. जोन्‍नाग‍िरी प्रोजेक्‍ट शुरू होने के बाद देश में सोने की स्‍थ‍ित‍ि में बदलाव जरूर आएगा. जानकारों का मानना है क‍ि इस खदान के शुरू होने के बाद तुरंत आयात नहीं घटाया जा सकेगा. लेकिन इससे आने वाले समय में बदलाव जरूरी आएगा.

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13 महीने में तैयार क‍िया गया प्रोसेसिंग प्लांट

आंध्र प्रदेश के माइंस एंड जियोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश कुमार मीणा ने बताया क‍ि यह केवल आंध्र के ल‍िए ही नहीं, बल्‍क‍ि पूरे भारतवर्ष के लि‍ए ऐताहास‍िक पल है. इस प्रोसेसिंग प्लांट को महज 13 महीने के अंदर तैयार क‍िया गया है. त्र‍िवेणी अर्थमूवर्स के फाउंडर और एमडी बी. प्रभाकरन ने बताया, जोन्‍नाग‍िरी से यह साफ हो गया क‍ि जब विजन, टेक्नोलॉजी और एग्‍जीक्‍यूशन तीनों का साथ होता है तो भारत क्या हासिल कर सकता है.

न‍िवेश को भी म‍िलेगा बढ़ावा

टीओआई से बातचीत में ज‍ियोमायसोर के डायरेक्टर और डेक्कन गोल्ड के एमडी डॉ. हनुमा प्रसाद मोदाली ने कहा क‍ि इस प्रोजेक्ट की सफलता निवेशकों को गोल्ड और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में आने के ल‍िए प्रोत्‍साह‍ित करेगी. भारत को अगले दशक में सालाना कम से कम 50 से 100 टन गोल्‍ड प्रोडक्‍शन का टारगेट रखना चाह‍िए. उन्होंने बताया कि देश में कई अनछुए गोल्ड डिपॉजिट हैं, ज‍िन्‍हें सही से एक्‍सप्‍लोर क‍िये जाने की जरूरी है.

सोने की मांग और बढ़ता निवेश

मार्च शुरुआत में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव से सोने की मांग थोड़ी कमजोर रही. वर्ल्‍ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दाम बढ़ने से खरीदारी में कमी आई लेक‍िन त्योहारी मांग से इसे सपोर्ट म‍िला. पुराने जेवरात की एक्सचेंज बिक्री का 40-50 प्रतिशत हिस्सा रहा. बार और स‍िक्‍कों की ड‍िमांड मजबूत बनी रही. शादी के सीजन में ज्‍वैलरी ब‍िक्री से जनवरी-मार्च तिमाही में अच्‍छा परफॉर्म क‍िया. गोल्ड ईटीएफ में मार्च के महीने में 22.7 अरब रुपये का नेट इनफ्लो आया.

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क्यों अहम है यह माइन?

जोन्‍नाग‍िरी प्रोजेक्ट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है. यद‍ि यह सफल रहा तो देश के गोल्ड माइनिंग सेक्टर में न‍िवेश की नई लहर आ सकती है. इससे विदेशी मुद्रा की बचत होने के साथ ही रोजगार और व‍िकास को भी बढ़ावा मि‍लेगा. देश अभी सोने के ल‍िए व‍िदेशी आयात पर निर्भर है, लेकिन जोन्‍नाग‍िरी जैसे प्रोजेक्ट से यह उम्‍मीद जगी है क‍ि भारत अपनी जमीन से सोना निकालने की क्षमता रखता है. आने वाले सालों में यद‍ि 50-100 टन सालाना गोल्‍ड प्रोडक्‍शन का टारगेट पूरा हुआ तो देश की गोल्ड स्टोरी पूरी तरह बदल सकती है.