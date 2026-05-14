सोने पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब तय हुई आयात की लिमिट, हर 15 दिन में रिपोर्ट

Gold New Rules: सोने पर सरकार ने सख्ती को और बढ़ा दिया है. पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की. अगले दिन सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया. अब सरकार ने सोने के आयात को और सख्त करते हुए नया नियम लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने ड्यूटी फ्री सोने के आयात की सीमा निर्धारित कर दी है. सरकार ने प्रति लाइसेंस 100 किलोग्राम की लिमिट तय कर दी है. इस फैसले का मकसद गोल्ड इम्पोर्ट को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसके आयात में पारदर्शिता को बढ़ाना और गोल्ड इंपोर्ट ट्रैकिंग मजबूत करना है.

सोने पर सरकार का नया नियम, आयात की लिमिट तय

सरकार ने सोने के आयात को नियंत्रित करते हुए पहले आयात शुल्क बढ़ाया और अब विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एडवांस ऑथराइजेशन (AA) में एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलो सोना आयात करने के सीमा निर्धारित कर दी है. DGFT के नए नियम से कारोबारियों के लिए विदेशों से सोना मंगाना और महंगा और मुश्किल हो जाएगा. आयात महंगा होने से बाजार में सोने की सप्लाई में कमी आ सकती है. मांग के अनुरूप सप्लाई कम होने पर कीमतों में तेजी आएगी. यानी कुल मिलाकर सोना और महंगा होगा. वहीं AA लाइसेंस धारकों को हर 15 दिन में सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें उनकी ओर से सोने के आयात-निर्यात का पूरा ब्यौरा होगा. ये रिपोर्ट उन्हें DGFT के हेड ऑफिस भेजना होगा.

विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने की कोशिश

कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात पर नई शर्तों की जानकारी दी गई है, जिसके तहत कोई भी कंपनी या यूनिट इस स्कीम के तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा सोना इंपोर्ट नहीं कर पाएगी. ये नियम सभी के लिए लागू किया गया है.वहीं पहली बार AA आवेदक करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा. अथॉरिटी को फिजिकली जाकर ये वैरिफाई करना हगा कि जिस कंपनी ने आवेदन किया है, वो वास्तविक रूप से मौजूद है या नहीं. उसकी ऑपरेशन कैपिसिटी सबकी जानकारी हासिल करनी होगी. सरकार ने नियम को सख्त करते हुए कहा है कि दूसरी बार सोना आयात करने की मंजूरी तभी मिलेगी, जब कंपनी या लाइसेंसधारक अपने पिछले लाइसेंस के तहत तय किए गए निर्यात का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लेगा.

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सरकार के फैसले का क्या असर होगा ?

गोल्ड इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए सरकार इसके नियमों को सख्त कर रही है. भारत गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 90 फीसदी सोना आयात करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात 24 फीसदी उछलकर 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया. सोने के इंपोर्ट पर भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च होता है, जिसे सरकार कम करना चाहती है. वहीं इन फैसलों से ज्वैलर्स और जूलरी के कारोबार से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं.