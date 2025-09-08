गोल्ड या डॉलर: किस पर दांव लगा रहे दुनिया भर के रईस लोग? जानें क्यों मची खरीदारी की होड़!

आज के समय में डॉलर की चमक फीकी पड़ रही है और सोना एक बार फिर से "एसेट्स का बादशाह" बनकर उभर रहा है. 30 साल बाद पहली बार गोल्ड ने अमेरिकी ट्रेजरी को पछाड़कर दुनिया के सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में बड़ी हिस्सेदारी बना ली है.
दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस वक्त हलचल मची हुई है. डॉलर की चमक फीकी पड़ रही है और सोना एक बार फिर से "एसेट्स का बादशाह" बनकर उभर रहा है. 30 साल बाद पहली बार गोल्ड ने अमेरिकी ट्रेजरी को पछाड़कर दुनिया के सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में बड़ी हिस्सेदारी बना ली है. इसे लेकर अमीर इन्वेस्टर्स से लेकर आम जनता तक में गोल्ड खरीदने की होड़ मच गई है.
लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, अब गोल्ड ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 20% हिस्सा बन चुका है, जबकि यूरो का हिस्सा घटकर 16% और अमेरिकी ट्रेजरी का हिस्सा गोल्ड से नीचे चला गया है. यह बदलाव 1996 के बाद पहली बार देखने को मिला है. अमेरिकी डॉलर भले ही अभी भी 46% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन उसका दबदबा लगातार घट रहा है. सिर्फ 2025 में ही डॉलर 10% तक कमजोर हो चुका है.
सोने की कीमत में ऐतिहासिक उछाल
गोल्ड की तगड़ी डिमांड ने इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है. इस साल सोने की कीमत 36% बढ़कर 3592 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1,07,920 रुपये प्रति 10 ग्राम) के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच चुकी है. भारत में आईसीआईसीआई बैंक का अनुमान है कि 2026 के मध्य तक सोने की कीमत 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है. वहीं गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट के सिर्फ 1% इन्वेस्टर गोल्ड की ओर रुख कर लें, तो इसकी कीमत सीधा 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है.
डॉलर से भरोसा क्यों घट रहा है?
एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की फ्रीडम को लेकर बढ़ते संदेह, ग्लोबल ट्रेड वॉर, रूस-यूक्रेन तनाव और अमेरिका के बढ़ते लोन ने डॉलर की साख को कमजोर किया है. इसी कारण सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं. 2022 से हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा जा रहा है, जो 2020 से पहले की तुलना में दोगुना है.
इन्वेस्टर्स के लिए संदेश
विश्लेषकों का कहना है कि अब गोल्ड सिर्फ महंगाई से बचाव का साधन नहीं, बल्कि निवेश का केंद्र बनता जा रहा है. आम इन्वेस्टर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करने की सलाह दी जा रही है.