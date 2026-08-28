/Gold Rate: इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ा सोना, भारत में फिसला, राखी पर कितनी रह गई 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, चांदी ₹6200 फिसली

Gold Rate: सोने की कीमत में आज फिर से गिरावट आई है. 28 अगस्त, शुक्रवार को सोने-चांदी दोनों के दाम गिर गए हैं. आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1.58 लाख रुपये पर पहुंच गई. चांदी के भाव की बात करें, तो MCX पर 1 किलो चांदी करीब 5 दिनों में चांदी 6200 रुपये सस्ती हो चुकी है.
इस हफ्ते सोने-चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. हालांकि आखिरी कारोबारी दिन में सीन कुछ बदल गया. इंटरनेशनल मार्केट, MCX पर सोने-चांदी दोनों के दाम तेजी आई, जबकि घरेलू सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम गिरे हैं. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 243,309 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है. सोने की कीमत में आज 0.47 फीसदी की तेजी आई. सोना करीब 500 रुपये चढ़कर 159489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 28 अगस्त को MCX पर चांदी के भाव में 2,658.00 (1.10%) की बढ़त के साथ 243,309 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है.
जबकि 21 अगस्त से अब तक चांदी के भाव में 6200 रुपये की गिरावट आ चुकी है. अगर घरेलू बाजार की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर 21 अगस्त को सिल्वर की कीमत 246630 रुपये पर थी, आज वो 240282 रुपये पर पहुंच चुकी है. यानी 5 दिनों में चांदी करीब 6200 रुपये सस्ती हो चुकी है.
अब अगर सोने की कीमत की तुलना करें, तो 24 अगस्त को सोमवार को 24 कैरेट शुद्धता वाला गोल्ड 162154 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ था. आज वहीं सोना 158226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यानी बीते 5 दिनों में सोने की कीमत में 4028 रुपये की गिरावट आ चुकी है.
इंटरनेशनल मार्केट में आज स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.5% की बढ़त के साथ 4,602.61 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाले सोने के दाम 387 रुपये की बढ़त के साथ 159,383 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. घरेलू सर्राफा बाजार की बीत करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट रेटलिस्ट के मुताबिक सोने-चांदी के रेट कुछ इस तरह से हैं...
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज गिरकर 158230 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 144940 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत आज 118670 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 92560 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी की कीमत 240382 रुपये प्रति किलोग्राम