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Gold Rate: इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ा सोना, भारत में फिसला, राखी पर कितनी रह गई 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, चांदी ₹6200 फिसली

Gold Rate 28 August: सोने की कीमत में आज इंटरनेशनल मार्केट में तेजी लौटी है. MCX पर सोना-चांदी दोनों के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोना आज सस्ता हो गया.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 28, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:48 PM IST
Gold Rate: इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ा सोना, भारत में फिसला, राखी पर कितनी रह गई 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, चांदी ₹6200 फिसली

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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